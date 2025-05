Un fulmine provoca un incendio nella soffitta di un palazzo

PESARO – Poco prima delle ore 4 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Turati per un incendio sviluppatosi in una soffitta, probabilmente in seguito alla caduta di un fulmine sul tetto dell’edificio.

La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, intervenuta con due automezzi, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area interessata.

Non si registrano feriti e i danni risultano contenuti.

