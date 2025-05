Al via il piano del Comune di Ancona e AnconAmbiente per il diserbo stradale

Tre squadre impegnate su oltre 120 km di strade e 160 aree di intervento. Decoro urbano e sicurezza stradale gli obiettivi principali dell’intervento

ANCONA – Prende il via in questi giorni ad Ancona un ampio e articolato piano di diserbo meccanico stradale, promosso congiuntamente dal Comune di Ancona e AnconAmbiente. Si tratta di un intervento finalizzato a migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, che vedrà impiegate tre squadre operative su tutto il territorio cittadino. Il programma interesserà 160 tra vie e piazze, per un totale di oltre 120 chilometri di strade, con un’azione mirata contro le erbe infestanti che proliferano lungo marciapiedi, bordi stradali e aree pubbliche. Tutti gli interventi saranno sviluppati e completati nell’arco di circa 30 giorni, garantendo un’azione intensiva e capillare in tutta la città. In caso di condizioni meteo avverse, come forti piogge, il calendario degli interventi potrà subire piccoli slittamenti, ma sarà comunque rispettato il termine di completamento dei 30 giorni lavorativi.

Il diserbo urbano è un elemento chiave nella cura dell’ambiente cittadino: non si tratta solo di una questione estetica, ma di un intervento che ha effetti concreti sulla sicurezza stradale, sulla conservazione del patrimonio urbano e sull’immagine complessiva della città. Le erbe infestanti, infatti, crescono anche in contesti apparentemente inospitali, compromettendo la tenuta di pavimentazioni e cordoli, ostacolando il regolare deflusso dell’acqua e favorendo il degrado. Il diserbo meccanico, effettuato con attrezzature specifiche e interventi manuali tramite decespugliatore, è oggi uno dei metodi più efficaci per contenere il fenomeno.

“Il decoro urbano non è un dettaglio, è parte integrante della qualità della vita e dell’identità della nostra città,” afferma Stefano Tombolini, Assessore con delega alle Manutenzioni, Ciclo integrato dei rifiuti, Igiene urbana e ai Rapporti con AnconAmbiente S.p.A. del Comune di Ancona. “Con questo intervento vogliamo migliorare gli spazi pubblici, valorizzando il patrimonio urbano e tutelando la sicurezza di cittadini e visitatori”.

Antonio Gitto, Presidente di AnconAmbiente, sottolinea: “Il nostro obiettivo è intervenire in modo efficace ed efficiente. Il diserbo meccanico è una soluzione concreta in linea con gli standard operativi. Con tre squadre dedicate, garantiremo un’azione capillare e attenta, al servizio del decoro urbano e della cittadinanza”.

VIE E PIAZZE OGGETTO DI INTERVENTO B. Bianche A. Ninchi Anfiteatro Angelini Arcevia Archibugi Ascoli Piceno Asiago Avvenati B. Croce Baccarani Barbieri Bartolo da Sassoferrato Betti Bianchi Birarelli Bocconi Bramante Buozzi Cadorna Canale + SCALINATA Capodistria Capodistria Carpegna Cartocci Bartolomei Chiaravalle Cimetta Circonvallazione Colleverde Colombo Crivelli Crocioni ambedue i tratti Dalmazia Davanzali De Bosis Del Castellano da Grazie a ex Ferranti Di Cocco Di Tullio Di Vittorio compreso tratto chiuso e quartiere alto Duranti Enriquez Fabriano Falconara Fazioli Ferranti Ferrovia da Paolucci a Conerobus Filottrano Flavia Foscolo Fossombrone Frediani G. da Fabriano Genga Gentiloni Gervasoni Gioberti Giovanni XXIII Goito parte alta e bassa Grandi Isonzo Jesi Lamaticci Lanzi Largo Maniera Largo Sarnano Leoni Lilli Lucchetti M. del Lavoro M. S. Michele M.S. Vicino Madonnetta da Pontelungo a Alpi Maggini Manzoni entrambi i tratti Marini Marotta Marsigliani Merloni Michelangelo Miglioli Montagnola da Carabinieri a Torresi Monte D’ago fino a Chiesa Monte Marino Montenero Montessori Numana Oddo di Biagio Olivetti A. Orsi Osimo – entrambi i tratti Oslavia Otto Marzo Paolucci Passo Varano Pasubio Pavese Pesaro Petrarca Piazza D’Armi Piazza del Plebiscito Piazza del Senato Piazza Fontana Piazza S. D’Acquisto Piazza Troisi Piazzale Camerino Piazzale Duomo + scalinata Pichi Tancredi Piezza Stracca Pinocchio Pio II Pirandello Podgora Quarnaro Ragusa Ranieri da Tavernelle a M. D’Ago Recanati Redipuglia Rodi + scalinata verso Isonzo Rossa Rossini Rovereto Ruggeri Rupi Comunali Russi Sabotino Sacconi Salmoni Salvi San Gaspare Sappanico Sassoferrato Scalone Nappi Scandali Scrima ambo i tratti Sebenico + scalinata Senigallia Serra San Quirico Sirolo Spadoni Spalato Spontini Str. Private Montirozzo Tagliamento Taliercio Tavernelle Tiziano Tommasi + scalinata verso Trieste Torresi Ungaretti Urbino Veneto Verdi Verga Via di Passo Varano Volponi Volto dei Seniori XXIX Settembre XXV Aprile Zuccarini

