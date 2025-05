Successo a San Costanzo per il 39° campionato nazionale di rulletto Uisp / FOTO e VIDEO

SAN COSTANZO – Oltre 80 fra i migliori giocatori di rulletto, si sono contesi la maglia di campione nazionale 2025, sulle strade di San Costanzo si Via Vencareto e Via Tomba.

Equamente divisi nelle categorie A e B, la mattinata ha visto la disputa di 2 manches ognuna di 8 lanci che sono state necessarie per determinare i 10 finalisti per categoria.

Dopo la pausa pranzo (sostanziosa per il recupero delle energie psico-fisiche) i finalisti si sono ritrovati tutti in Via Vencareto per stabilire i migliori di questo sport tradizionale che anche nelle Marche sta prendendo abbastanza campo. Il bel tempo ha agevolato la manifestazione e dopo una battaglia incerta fino all’ultimo lancio i risultati finali hanno visto quasi una “spartizione” del podio fra le province partecipanti.

Nella categoria A, il vincitore è risultato Tomas Bigi di Poppi di Arezzo, che anche se giovane ormai abituato al successo, seguito da uno non tanto giovane ma anche lui abituato al podio, Duccio Ceccacci di Ostra.

Nel gradino più basso del podio, è salito Paolo Gambini di Macerata. Sempre nella categoria A, seguono Alfredo Brunelli (PG), Nicolò Narducci primo dei pesaresi, poi Alessandro Alessandroni (An), Andrea Paolini (An), Bruno Perini (An), Luca Brardi (Si) e Alessio Mariotti (Ar).

Nella categoria B, il vincitore è risultato Adriano Candi di Ostra (An), seguito da Gervasio Papi di Trecastelli (An) e dall’inossidabile Vasco Guidi di Perugia. Seguono V

Claudio Cotechini (MC), Valter Ferro (An), Sesto Biondi (An), Antonio Manoni (An), Rossano Mastri (An), Eugenio Maraghelli (PG) e Bruno Ferroni (Si).

La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Mondolfo e San Costanzo, ha visto la partecipazione di giocatori di 4 Regioni e si è svolta nella massima regolarità. L’organizzazione è stata curata nei minimi particolari dalla Asd Ruzzola Mondolfo.

Alla premiazione sono stati presenti il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, il sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone ed il vice sindaco dello stesso Comune, Marco Sonnante.

Al termine il presidente della ASD Ruzzola Mondolfo, oltre a ringraziare i partecipanti e le giurie che sono state presenti per l’intera giornata ha reso merito al lavoro svolto dai tesserati della stessa società coordinati dall’immancabile e infaticabile Federico Piccioli.

