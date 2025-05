Il Circolo PD di Falconara Marittima intitola la propria sede a David Sassoli

FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa, il Circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già Presidente del Parlamento Europeo e figura di riferimento del riformismo europeo e democratico. A seguire un momento di riflessione sull’eredità di Sassoli con Matteo Ricci, europarlamentare, e Claudio Sardo, giornalista e curatore del libro “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa”.

Alla cerimonia, svoltasi nella giornata del 9 maggio, hanno partecipato iscritti, simpatizzanti, rappresentanti istituzionali e cittadini. L’iniziativa si inserisce all’interno delle celebrazioni per la Festa dell’Europa, che ogni anno ricorda la dichiarazione di Robert Schuman del 1950, atto fondativo del processo di integrazione europea. L’intitolazione si è aperta dedicando un minuto di silenzio a tutte le vittime delle guerre, a chi muore per la democrazia e la libertà.

Commento di Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale: “David Sassoli è stato un uomo straordinario e grande Presidente del Parlamento Europeo, che si è battuto costantemente per un’Europa accogliente e solidale, per la pace, la giustizia sociale, l’ambiente. Ideali che ha perseguito con grande perseveranza per tutta la sua vita. Per lui il dovere delle istituzioni era quello di proteggere i più deboli, i più fragili, superare le divisioni e combattere ingiustizie e povertà. Credeva in un’Europa che abbandonasse l’indifferenza e penso che, in questo momento storico, avrebbe interrogato le nostre coscienze sul genocidio che si sta compiendo a Gaza”

Commento di Andrea Belegni, segretario del circolo PD di Falconara: “L’intitolazione della sede a David Sassoli, rappresenta per noi una scelta naturale e profondamente simbolica. Ci ricorda la direzione da seguire: quella tracciata dal manifesto di Ventotene, verso un’Europa federale, solidale, umana e profondamente politica, capace di rimettere al centro i diritti sociali e la dignità delle persone. Scegliamo di stare dalla parte della pace, tra i popoli e tra le persone. Per il nostro circolo, questa intitolazione è anche un nuovo inizio. È la testimonianza che esiste una comunità che vuole ricostruirsi e contribuire a ridisegnare una visione diversa della città. Per questo, già dalle prossime settimane, apriremo uno sportello di ascolto per la cittadinanza, grazie alla disponibilità dei nostri consiglieri comunali. Nel solco dell’impegno di David Sassoli, il nostro obiettivo è quello di ricostruire, passo dopo passo, una comunità che sappia rappresentare e concretizzare una politica dal volto umano: vicina alle persone, alle associazioni, al volontariato e alle organizzazioni sindacali.”

Commento di Matteo Ricci, europarlamentare S&D-PD e candidato alla presidenza della Regione Marche: “David Sassoli è stato una figura politica autorevole e al tempo stesso profondamente umana. Il suo impegno per l’Europa ha lasciato un segno concreto, basti pensare al ruolo centrale che ha avuto nel rendere possibile il Next Generation EU. Se oggi possiamo parlare di PNRR come occasione di rilancio, è anche grazie alla sua visione.

Viviamo una stagione in cui la democrazia viene messa in discussione, apertamente o in modo subdolo. Dall’America di Trump fino all’Europa, i nazionalisti aumentano sempre più e mettono a rischio tutto ciò che l’Europa ha costruito. Dobbiamo invertire questa deriva pericolosa, unirci realmente e giocare un ruolo internazionale, anziché chiuderci nei singoli Stati e tornare politicamente indietro. Solo con gli Stati Uniti d’Europa potremo affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Un’Europa più unita, più giusta e più vicina ai cittadini sarebbe il modo migliore per onorare l’esempio e il lavoro di David Sassoli”.

