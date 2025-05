Trentotto anni di impegno e crescita: la Clinica Reumatologica di Jesi guarda al futuro

JESI – Sono passati 38 anni da quando la Clinica Reumatologica è diventata parte integrante dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. Il 2 luglio 1986, infatti, venne sottoscritta la convenzione tra l’allora Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ancona, Prof. Paolo Bruni, e il Presidente della USL n. 10, Avv. Gino Borgiani, sancendo l’avvio di un percorso di crescita che ha portato la Clinica a diventare un punto di riferimento per la reumatologia in Italia e nel mondo.

Nel corso degli anni, la Clinica ha accolto 360 reumatologi venuti a perfezionare le proprie competenze, di cui 303 stranieri, confermando il suo ruolo internazionale nella formazione avanzata, in particolare nell’ecografia articolare. Il team della Clinica si è distinto nel tempo come opinion leader in diversi ambiti, tra cui la fibromialgia, l’osteoporosi e la capillaroscopia, e i suoi specialisti vengono regolarmente invitati a congressi scientifici in qualità di Invited Speaker, Invited Seminar, Plenary Lecture, Keynote Lecture o Chairman a congressi italiani e internazionali (oltre 220 inviti nell’ultimo anno)

Nel 2022, la Regione Marche ha riconosciuto ufficialmente la Clinica Reumatologica di Jesi come Centro Regionale di Riferimento per la Fibromialgia, un ruolo che ha ulteriormente consolidato il suo impegno nella ricerca e nella gestione di questa patologia. In questo contesto, la Clinica ha assunto con la collaborazione della dott.ssa Sonia Farah la coordinazione del Registro Nazionale per la Fibromialgia, che oggi rappresenta il più grande registro al mondo, con oltre 11.500 pazienti inseriti e la partecipazione di 50 Centri di Reumatologia in Italia.

Oltre all’evoluzione della ricerca e della didattica, anche l’attività clinica ha registrato una crescita costante. Nel 2024, il numero di prestazioni ambulatoriali raggiunge la quota di 9067, segnando un incremento del +18,08% rispetto al 2021. Questo trend di crescita potrà continuare nel corso di quest’anno – è infatti prevista l’apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati alla Fibromialgia, all’Agopuntura e alla Gotta – e le prestazioni ambulatoriali potranno raggiungere numeri sempre più elevati. Parallelamente all’incremento dell’attività assistenziale, la Clinica Reumatologica di Jesi ha continuato a investire nella formazione e nella ricerca, organizzando da 18 anni il Corso Nazionale sulla Diagnosi delle Fratture Vertebrali e numerosi corsi di aggiornamento, oltre a corsi di Imaging sulle malattie reumatiche (Reumaimagery) e corsi residenziali di ecografia articolare e videocapillaroscopia in collaborazione con altre Società scientifiche e sotto il patrocinio della Societa’ Italiana di Reumatologia (SIR). A tale proposito, nel contesto di una stretta collaborazione con la Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica (SIRM), è stato fondato il Gruppo di studio Inter-societario SIR-SIRM. Questo percorso di crescita ha reso la Clinica Reumatologica di Jesi un punto di riferimento non solo per il territorio marchigiano, ma per tutto il Paese. Circa un quarto delle prestazioni erogate è rivolto a pazienti provenienti da fuori regione, confermando l’attrattività e la qualità delle cure offerte. Dopo 38 anni di impegno e innovazione, la Clinica Reumatologica, diretta dal Prof. Fausto Salaffi, e con la collaborazione del dott. Ferdinando Silveri, Prof.ssa Rossella De Angelis, Prof. Emilio Filippucci, Prof. Marco di Carlo, Dott.ssa Marika Tardella e Dott.ssa Eleonora Di Donato e di tutto il personale infermieristico e Oss, guarda al futuro con la volontà di consolidare ulteriormente il proprio ruolo nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza, offrendo ai pazienti cure sempre più avanzate ed efficaci.

“La realizzazione, nel 2022, del Centro Regionale di Riferimento per la Fibromialgia all’interno della Clinica Reumatologica di Jesi rappresenta un passo avanti importante nel fornire risposte concrete ai bisogni di salute dei pazienti che convivono con questa patologia – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – un traguardo che testimonia l’impegno della Regione nel potenziare i servizi sanitari”.

