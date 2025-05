L’Avis Filottrano autorizzata a raccogliere sangue per conto del Centro Trasfusionale di Jesi

Vanta 50 anni di partecipazione e generosità al servizio della comunità: il 10 e l’11 maggio interviene con un gazebo alla fiera “di San Michele” ove esporrà quattro cartelloni con disegni eseguiti dagli alunni delle scuole elementari

FILOTTRANO – Senza sosta la promozione del dono del sangue e plasma da parte delle Comunali Avis della Provincia di Ancona. Ad accompagnare e condurre la comunale di Filottrano in questo cammino di crescita e impegno è il Presidente, Bruno Trillini al suo ultimo mandato. Con la sua leadership ha contribuito a rafforzare l’associazione e consolidare il legame tra l’AVIS e la comunità di Filottrano, facendo in modo che ogni traguardo raggiunto fosse frutto di una partecipazione collettiva, solidale e generosa.

“Quest’anno siamo giunti alla 46ª edizione della fiera di San Michele –: spiega Trillini – composta da quattro enti promotori: amministrazione comunale, Coldiretti, Confartigianato e ProLoco. La manifestazione conta circa 130 espositori, tra partite Iva, artigiani e hobbisti ed ha come fine la promozione dell’agricoltura e l’artigianato locale, purtroppo molto colpito e segnato dal COVID-19, che ahimè ha visto chiudere diverse realtà locali, per questo ci siamo impegnati nel dare il nostro contributo con lo scopo di aumentare la nostra visibilità, fare proseliti tra giovani e meno giovani in questa festa in onore del santo patrono San Michele, oramai vicina al mezzo secolo di vita”.

Sottolinea il presidente Trillini: “L’Avis di Filottrano festeggia un traguardo importante: oltre 50 anni di attività, un cammino che ha segnato una storia di impegno e dedizione nella raccolta del sangue e del plasma. Fondata con l’intento di salvare vite umane e sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Filottrano è oggi una realtà consolidata e sempre più presente nel cuore dei suoi cittadini”.

“Con quasi 600 soci attivi- ci risponde – l’Avis di Filottrano ha raggiunto un traguardo significativo che evidenzia la generosità e la sensibilità dei filottranesi. Nel 2022, per la prima volta, ha superato la quota di 1000 donazioni annuali, risultato confermato anche nel 2023 e nel 2024. L’auspicio che anche nel 2025 l’associazione continui a superare le 1000 donazioni, un dato che non solo testimonia l’efficacia della campagna di sensibilizzazione, ma anche l’impegno costante di una comunità che, anno dopo anno, dimostra di credere fermamente nel valore della donazione”.

Egregio risultato nella raccolta di sangue e plasma frutto? “Di una stretta collaborazione con il Centro Trasfusionale di Jesi, Fabriano e Senigallia. In particolare, un ruolo determinante è stato svolto dal Direttore del Centro, Dott. Furlo, e dal suo team di professionisti, che con competenza e passione contribuiscono al buon andamento della raccolta. Grazie a questo lavoro sinergico, al momento non ci sono criticità nella raccolta del sangue e del plasma nel nostro territorio, se non quella di non avere raccolte pomeridiane presso il Centro Trasfusionale di Jesi, struttura che molti dei nostri donatori frequentano regolarmente. Questa mancanza di raccolte pomeridiane rappresenta un punto di difficoltà, nonostante ciò, l’impegno della nostra comunità continua a garantire un flusso costante di donazioni”.

Va anche evidenziato che L’Avis di Filottrano è una delle quattro sedi comunali esterne autorizzate a raccogliere sangue per conto del Centro Trasfusionale di Jesi: “Questo significa che – a parlare è ancora il presidente Trillini – oltre alla generosa donazione di sangue da parte dei soci, l’associazione gioca un ruolo fondamentale nella distribuzione e organizzazione delle raccolte, contribuendo in modo sostanziale alla rete sanitaria provinciale. Ma non ci si limita solo alla raccolta. L’associazione è anche un punto di riferimento per sensibilizzare la popolazione sui temi della donazione, educando le nuove generazioni al valore della solidarietà e dell’altruismo. In questo contesto, collaboriamo attivamente con molte altre realtà del territorio, come l’Istituto Scolastico, il Comitato Fiera di San Michele, il Gruppo Agesci Scout Filottrano 1 e la Proloco, creando una rete di collaborazione che rende ancora più forte il messaggio di solidarietà”.

Qualche esempio di queste collaborazioni? “Progetto Teatro”, sviluppato all’interno dell’Istituto Comprensivo. I bambini della scuola primaria, infatti, sono coinvolti nella preparazione di veri e propri musical e commedie che vengono presentati a fine anno presso il Cinema Teatro Torquis. Nell’ambito di questo progetto, l’Avis è protagonista con l’iniziativa “COS’È IL DONO?”, un’attività che si rivolge alle classi quarte della scuola primaria e che ha come obiettivo principale la promozione della donazione del sangue. I bambini, infatti, sono chiamati a realizzare dei cartelloni che saranno esposti presso il nostro gazebo Avis, durante la Fiera di San Michele, nei giorni 10-11 maggio. I partecipanti, tra cui i bambini stessi e i visitatori della fiera, avranno l’opportunità di votare il miglior cartellone con una piccola “goccia di sangue”, simbolo della donazione. Ogni bambino partecipante riceverà in dono un gioco educativo, “La Goccia Fortunata”, che aiuterà a sensibilizzare ulteriormente sui temi legati alla solidarietà e alla donazione”.

Conclude il presidente Trillini: “L’impegno dell’Avis è una testimonianza concreta di come l’unione e solidarietà possano fare la differenza, unendo le forze di chi crede in un mondo migliore, dove ogni gesto di generosità può salvare una vita. Filottrano, grazie alla sua Avis, può essere fiera di aver contribuito, per oltre mezzo secolo, a un obiettivo nobile e imprescindibile: quello di offrire una speranza a chi ne ha bisogno. Oggi, più che mai, la donazione è un atto di civiltà che ci unisce tutti, cittadini e volontari, in un abbraccio che va oltre il singolo, a beneficio dell’intera collettività”.

