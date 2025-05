E’ morto l’ex sindacalista e deputato Pietro Gasperoni

PESARO – «Diamo l’addio, con grande tristezza, a una figura importante per la politica e per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici per i quali si è battuto nei suoi ruoli di sindacalista e deputato» ha detto il sindaco Andrea Biancani, ricordando Pietro Gasperoni morto all’età di 77 anni.

Nato a Novafeltria, Gasperoni è stato sindacalista della CGIL; dal 1985 è stato segretario generale della Camera del Lavoro di Fano e nel 1990 è diventato segretario generale della CGIL delle Marche, ruolo che ha mantenuto fino al 1996. È stato eletto per la prima volta deputato alle elezioni politiche del 1996 con i Democratici di Sinistra; in tale legislatura è stato membro della XI Commissione lavoro pubblico e privato. Alle elezioni politiche del 2001 è stato rieletto deputato con i DS, nella legislatura è ancora membro della XI Commissione, andando a ricoprire anche il ruolo di segretario. Ha terminato il suo mandato parlamentare nel 2006. È stato responsabile lavoro per la segreteria nazionale DS, fino allo scioglimento del partito nel 2007.

Quella di Gasperoni, per Biancani, è stata «Una vita per la politica e per l’impegno al servizio dei lavoratori e delle lavoratrici. È stato uno dei componenti storici del Circolo PD di Pantano e, anche se da alcuni anni aveva scelto di non rinnovare l’adesione al PD, è sempre stato vicino e attento al nostro percorso politico».

«Se ne va una bella persona – conclude Biancani – che ho avuto il piacere di incontrare recentemente per dare l’addio all’ex sindaco Amati. Con lui ho sempre avuto un rapporto sincero, un dialogo aperto e disponibile, e non sono stati pochi i momenti in cui ci siamo confrontati su diverse tematiche che interessavano città e cittadini. Così come sono stati diversi i suoi suggerimenti che ho scelto di cogliere, grato della sua esperienza sindacale e politica. A nome anche dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i cari».

