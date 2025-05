A Fano torna il “Mercatino dei bambini e dei ragazzi”

FANO – Sull’onda del successo degli ultimi appuntamenti piazza XX Settembre tornerà ad ospitare, domenica 11 maggio, il ‘Mercatino dei bambini e dei ragazzi’. Un’opportunità di dialogo tra generazioni in linea con i principi di cittadinanza attiva, educazione civica e partecipazione promossi, da sempre, dalla ‘Città delle bambine, dei bambini e dei ragazzi’. Come le altre volte, giovani e giovanissimi potranno allestire autonomamente i propri spazi in piazza per scambiare o vendere, al prezzo massimo di 10 euro, giocattoli, libri, fumetti e piccoli oggetti creati artigianalmente.

“La crescente partecipazione alle ultime edizioni, a cominciare da quelle di fine 2024, ci ha motivato a credere in questa iniziativa – commenta soddisfatto il vicesindaco Loretta Manocchi, assessore alla Città delle Bambine e dei Bambini nonché ideatrice dell’iniziativa – Il numero sempre maggiore dei bimbi, sia tra gli espositori che tra gli ‘acquirenti’, e soprattutto il loro entusiasmo sono stati il miglior ‘certificato di successo’ di questo evento, allegro e formativo, che siamo felicissimi di riproporre domenica. Bimbi e ragazzi saranno davvero i protagonisti della loro ‘Città’, offrendo anche agli adulti un esempio di riuso e condivisione”.

“Il valore pedagogico del mercatino, come dimostrano diversi studi a riguardo, è notevole – prosegue il vicesindaco – I bambini imparano a comportarsi da adulti: nella gestione del denaro, nella contrattazione quindi nel dialogo, nel relazionarsi con gli altri e nello sviluppare un senso di responsabilità, oltre che di creatività. I baby venditori e i piccoli clienti, inoltre, iniziano a prendere consapevolezza del valore degli oggetti, dunque a rispettarli, non solo nel contesto di domenica ma anche quando torneranno a casa. In sintesi, il mercatino dei bambini rappresenta un’opportunità preziosa per promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e morale dei nostri figli”.

Dalle 10 alle 13 di domenica 11 maggio i bambini dai 6 ai 13 anni avranno la possibilità di allestire gratuitamente il proprio spazio di scambio-vendita seguendo alcune semplici regole: ogni postazione potrà occupare fino a 3 metri quadri e dovrà rispettare gli spazi pedonali e le postazioni degli altri giovani partecipanti. Pur lasciando ai piccoli la scelta di come gestire il proprio spazio, per ciascun ‘baby venditore’ sarà richiesta la supervisione di un adulto. Sarà consentito l’utilizzo di tavolini, sedie o teli da stendere a terra per personalizzare la propria area espositiva. Non saranno ammessi articoli che non rientrano nello spirito dell’evento, come abbigliamento o oggetti per la casa. Al termine della giornata, ogni partecipante sarà tenuto a riordinare e pulire l’area occupata.

Info cittadeibambini@comune.fano.pu.it

