AnconAmbiente, alla Fiera di San Ciriaco 2025 raccolti 181 quintali di rifiuti differenziati e 125,5 quintali tramite spazzamento / FOTO

Trenta operatori e nove mezzi impegnati per garantire sostenibilità, decoro urbano e pulizia in ogni angolo della città. Un’azione coordinata e capillare resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona e Ancona Servizi. Oltre 100.000 presenze e condizioni meteo ideali per tutta la durata dell’evento. La pressione antropica è stata gestita con un piano efficace che ha valorizzato ogni rifiuto come risorsa, grazie a una macchina operativa precisa, efficiente e ben rodata

ANCONA – L’edizione 2025 della Fiera di San Ciriaco si è conclusa con numeri straordinari: oltre 100.000 visitatori e giornate di sole hanno reso l’evento uno dei più partecipati e apprezzati degli ultimi anni. Ma oltre al successo di pubblico, la manifestazione si distingue anche per i risultati raggiunti sul fronte della sostenibilità ambientale e del decoro urbano.

Sono stati raccolti e avviati al recupero ben 181 quintali di rifiuti attraverso il servizio di raccolta differenziata, gestito da 8 operatori e 4 mezzi (per ogni giorno della manifestazione e suddivisi per squadre ndr). Di questi, 144 quintali riguardano le frazioni riciclabili (plastica, lattine, carta e cartone), mentre 37 quintali provengono dalla frazione organica, in gran parte generata nelle aree food. A questo risultato si aggiunge un altro dato significativo: 125,5 quintali di rifiuti sono stati raccolti mediante il servizio di spazzamento, che ha assicurato la pulizia quotidiana e costante di strade, piazze e marciapiedi. Questo intervento, che ha coinvolto 22 operatori e 5 spazzatrici (per ogni giorno della manifestazione e suddivisi per squadre ndr) di AnconAmbiente, si è rivelato fondamentale per mantenere alto il livello di decoro urbano, contenendo gli effetti di un’affluenza eccezionale e contribuendo a restituire alla città un’immagine ordinata, pulita e curata.

AnconAmbiente ha affrontato la fiera con un approccio metodico e consapevole: la pressione antropica – ovvero l’impatto esercitato dall’uomo sull’ambiente durante eventi di massa – comporta una significativa produzione di rifiuti. Per questo, l’azienda ha messo in campo un piano di gestione specifico, finalizzato a incentivare il corretto conferimento delle varie frazioni, garantire un recupero efficiente delle risorse e tutelare il decoro urbano. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione consecutiva, ha previsto il posizionamento strategico di 125 contenitori: 80 per plastica, lattine e carta, e 45 per l’organico, distribuiti nei principali punti nevralgici della manifestazione – Viale della Vittoria, Piazza Pertini, Piazza Cavour e Corso Garibaldi. Ogni contenitore ha rappresentato un presidio attivo di sostenibilità, perfettamente integrato con le dinamiche dell’evento.

“Abbiamo dimostrato – ha dichiarato Antonio Gitto, Presidente di AnconAmbiente – che eventi di massa e sostenibilità possono convivere in modo efficiente. I risultati parlano da soli: organizzazione, dedizione e una strategia ben definita ci hanno permesso di restituire alla città un ambiente pulito e valorizzato. Desidero ringraziare il Comune di Ancona e Ancona Servizi per l’organizzazione logistica, che ha consentito ai nostri mezzi di operare con puntualità e senza criticità. Una sinergia vincente che ha fatto davvero la differenza. Un pensiero speciale va a tutte le maestranze di AnconAmbiente: operatori, tecnici, autisti e personale di supporto che, con impegno, professionalità e spirito di servizio, hanno reso possibile questo grande risultato. A loro va il mio più sentito ringraziamento e i complimenti per la dedizione quotidiana e la capacità di affrontare con competenza eventi complessi come la Fiera di San Ciriaco”.

Con questa edizione, AnconAmbiente consolida il proprio ruolo di attore strategico nella transizione ecologica urbana e nella promozione di buone pratiche ambientali. Ogni contenitore, ogni intervento di raccolta e ogni azione di spazzamento sono stati strumenti concreti per migliorare la qualità della vita urbana, ridurre l’impatto ambientale dell’evento e promuovere una cultura civica consapevole e responsabile. La Fiera di San Ciriaco 2025 si conferma così non solo una manifestazione storica e popolare, ma anche un modello virtuoso di gestione sostenibile, replicabile per ogni grande evento cittadino.

