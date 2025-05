A Castelferretti un originale concerto per il restauro della chiesetta di Santa Maria della Misericordia / VIDEO

di MASSIMO CORTESE

CASTELFERRETTI – L’Associazione Pro Castelferretti ha organizzato due importanti iniziative per raccogliere fondi finalizzati al restauro della chiesetta di S. Maria della Misericordia, che si trova all’interno del locale cimitero. Domenica 4 maggio alle ore 17.30 si è tenuto un concerto, replicato alle ore 19.00, e venerdì prossimo 9 maggio sarà la volta della Conferenza sulla Pittura Veneta ad Ancona nel Cinquecento.

Sulla Chiesetta di Santa Maria della Misericordia è stato scritto già molto e comunque è un vero miracolo che si siano conservati degli affreschi bellissimi.

Il concerto, che appunto si è tenuto domenica 4 maggio, ha affascinato gli intervenuti innanzitutto per l’originalità della musica, che conteneva preghiere e laudi medievali alla Madonna. Il gruppo musicale è Sine Tempore Ensemble, mentre i nomi dei musicisti, veramente bravi, sono Piercarlo Fontemagi, Andreina Zatti, Marco Agostinelli e Giovanni Scaramuzzino. Il Concerto ha immerso il pubblico, sia pure per poco tempo, in atmosfere lontane, che ricordano i pellegrinaggi del Medioevo e le soste prima di giungere ai Monasteri: l’ultimo brano proposto, un canto di gioia alla Madonna di Piedigrotta di Napoli, si collega idealmente alla Madonna della Misericordia venerata nella nostra chiesetta.

Erano presenti all’evento Marco Giacanella, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Falconara Marittima, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima dottor Camillo Catana Vallemani, il professor Fabio Ciceroni, indimenticato Assessore alla Cultura dell’Amministrazione Provinciale di Ancona, ed il Maestro di Musica Paolo Brunori.

Desidero congedarmi con le parole tratte dall’intervento del professor Ciceroni:

”Desidero ringraziarvi per la Grazia che è avvenuta questa sera, una sorta di miracolo, perché mi sono sentito come un pellegrino che cercava una meta, una certezza, una sicurezza, una speranza nel futuro, nel non avere dubbi rispetto al valore della vita, specialmente in un momento storico come il nostro. Castelferretti ha saputo conservare, grazie al Castello, una grande vicinanza con il Medioevo, con quella Civiltà che è durata mille anni e che andrebbe attentamente studiata. Dovremmo insegnare ai giovani – ed io vi ricordo che sono stato insegnante per tanti anni – che il Passato non va ripudiato, perché tutto sbagliato, anzi è vero il contrario: dovremmo studiarlo per i suoi errori, le sue protezioni e le sue certezze verso il futuro. Trovarci qui questa sera, in questo gioiellino che si è conservato così bene, nonostante l’ambiente esterno ormai ampiamente compromesso dalla Modernità, è stato un vero miracolo”.

Il prossimo appuntamento è previsto per le ore 21.00 di venerdì prossimo 9 maggio, presso l’Auditorium Fallaci. Relatore: professor Marco Tittarelli, storico dell’arte. Vorrei precisare che l’Associazione Pro Castelferretti ha proposto al Comune di Falconara Marittima le due manifestazioni, e l’Amministrazione comunale ha accettato, lasciando l’organizzazione dei due momenti all’associazione.

