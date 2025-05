Il vice questore Paolo Arena lascia il Commissariato di Polizia di Jesi

Andrà a ricoprire un nuovo incarico istituzionale in Liguria

JESI – Dal 7 maggio il Vice Questore Dr Paolo ARENA , attuale Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesi, lascerà tale incarico per intraprenderne uno nuovo, assegnatogli dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nella regione Liguria, in Provincia di Imperia, ove andrà a Dirigere il Commissariato di PS di Ventimiglia.

Il Funzionario, nel periodo operativo trascorso a Jesi, un anno ed 8 mesi, nell’alveo delle direttive del Questore della Provincia di Ancona, Capocasa, al quale l’ha legato un reciproco rapporto di fiducia e stima, ha conseguito incisivi, brillanti e trasversali risultati nel settore della polizia giudiziaria, della prevenzione generale con un’intensificazione notevole delle identificazioni di persone (15.470) e controllo dei veicoli (8602) nei luoghi più sensibili quali i giardini e parchi pubblici, il centro storico, di polizia amministrativa (5110 passaporti rilasciati, 6362 pratiche trattate in tema di immigrazione, rilasciati titoli di polizia in tema di armi dopo attenta e minuziosa disamina sui requisiti psicofisici con la rottamazione di tante altre in giacenza versate dai proprietari) ed ordine pubblico.

Molteplici le operazioni di Polizia che hanno consentito di interrompere la commissione di gravi reati quali, lo spaccio di stupefacenti, le truffe avverso categorie vulnerabili, il cui contrasto è stato netto col recupero di migliaia di euro in favore delle vittime, i reati in materia di violenza domestica, quelli predatori, procedendo ad arresti in flagranza ed alla sottoposizione degli artefici a misure cautelari, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Circa 500 le persone deferite all’AG ed oltre 40 gli arresti con la parallela proposta al Questore di applicazione delle misure di prevenzione (oltre 100), tra cui i Daspo, Dacur, gli ammonimenti, avvisi orali, i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno, le sorveglianze speciali di PS.

Intensa la presenza su strada , nelle periferie, a contatto con la gente per un ripristino della fiducia istituzionale, e numerosi i controlli negli esercizi commerciali quattro dei quali chiusi ex art 100 Tulps , in quanto ritrovo di pregiudicati. Costanti i rapporti con l’Amministrazione comunale e le altre forze di Polizia del territorio, convergendo tutti verso lo scopo comune di garantire la sicurezza sociale. Importante il progetto portato avanti dal Dirigente, secondo le linee guida ministeriali, di educazione alla legalità a confronto con i Dirigenti Scolastici e migliaia di studenti dei vari plessi ubicati nel territorio di giurisdizione, formando ed informando le nuove generazioni su problematiche di grande attualità quali il cyber bullismo, violenza negli stadi, mafia, droga, discriminazione, violenza di genere, bande giovanili.

Nell’ambito dell’ordine pubblico, specificità della Polizia di Stato, ha esercitato le sue funzioni istituzionali di Autorità locale di Pubblica Sicurezza nell’alveo delle direttive del Signor Questore della provincia di Ancona, d’intesa col Prefetto, Valiante, in occasione delle manifestazioni legate a problematiche sociali di vario genere, comprese quelle sportive, e della gestione di grandi eventi, come il G7 Ancona sulla Sanità, che ha fatto registrare la presenza sensibile di esponenti politici governativi nazionali ed esteri. Il nuovo incarico, lo vedrà alla direzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, città nota come la porta occidentale dell’Europa: un incarico certamente prestigioso e sensibile che si appresta a vivere con determinazione e propositività, sempre in uno spirito di servizio alla collettività.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it