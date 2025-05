Pieno successo a Sassoferrato per la Passeggiata di primavera dell’Avis

SASSOFERRATO – CAMMIN’Arte con l’AVIS: donatrici, donatori oltre al sindaco, Maurizio Greci, la presidente dell’Avis, Sonia Artegiani, il presidente della Pro Loco Mattia Lazzari (ha mandato un ricordo a Giacomo Fiori – ndr), il parroco don Umberto Rotili, la presidente provinciale Pro Loco Loredana Artegiani, ma anche tanti cittadini, hanno partecipato oggi alla PASSEGGIATA DI PRIMAVERA AVIS “Tra Borgo e Castello” indossando la maglietta dell’AVIS.

Lungo il percorso d’arte, curato da Massimo Bardelli, composto dalle foto di Jonathan Giovannini e Marco Cesandri, per il “bosco Urbano” e le opere riprodotte in grande formato d’autori di Sassoferrato per la zona storica, il vivace corteo è stato accompagnato lungo le installazioni della mostra a cielo aperto “Est’Arte” organizzata dalla Pro Loco, con le opere stampate degli artisti, come detto, integrate nel paesaggio urbano; quelle di Paola Ballante, Simona Barbaresi, Angela Bruschi , Bruno Cristallini, Francesco Garafoli, Giulia Piras, Caterina Prato, Giulio Santoleri, Ezio Tambini, Maiolatesi Marcella, Fiorella Pasquini.

Come sottolineato dal sindaco, e da tutti coloro che hanno preso la parola: “Est’Arte, rappresenta una mostra spot, la prima di una serie, che rimane aperta sino a settembre ed è l’esempio concreto della collaborazione dell’Avis e della Pro Loco, in questo caso, ma testimonia come il patrimonio inestimabile della città sentinate, va valorizzato muovendo dalla cooperazione di tutte le altre realtà per rendere uno dei borghi più belli d’Italia ancora più attraente di quello che è, e soprattutto, di confezionare la giusta promozione”.

Questo il programma dell’evento che ha unito valori solidali, l’importanza del dono del Sangue e la cultura, ha preso il via con il ritrovo presso la Sala AVIS e I ‘inaugurazione della mostra itinerante “Est’Arte”, poi la partenza della camminata “Tra Borgo e Castello” e dopo aver raggiunto la Rocca di Albornoz “Sulle Ali della Primavera” le postazioni di performance artistica sono state arricchite tra letture poetiche, racconti e canti in diversi allestimenti con fiori colorati, con il contributo di poeti, narratori e cantanti locali per adulti e bambini.

Le conclusione dell’appuntamento, con interventi e saluti, nel segno della solidarietà, ha reso di nuovo protagonista l’AVIS, con la presidente di Sassoferrato, Sonia Artegiani, che ha sottolineato il valore dei 450 donatori attivi e le loro 800 donazioni, sempre messe a confronto con la popolazione, ribandendo più volte che la Comunale avisina, non può essere penalizzata dalla riduzione delle giornate a disposizione dei suoi donatori, Avis presente anche con una postazione per la raccolta fondi per la Campagna di Primavera TELETHON 2025 dedicata alle mamme di bambine e bambini con malattie genetiche rare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it