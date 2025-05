Andrea Castellani interviene al Congresso del Partito Popolare Europeo

Approvata la mozione di Base Popolare: più sovranità all’Europa, difesa comune e nuovo modello istituzionale

VALENCIA – È stata approvata questa mattina dall’Assemblea plenaria del Partito Popolare Europeo, riunito in Congresso a Valencia, la mozione ordinaria presentata da Base Popolare — unica proposta proveniente da un partito italiano — che delinea la visione di un’Europa più autonoma, sovrana e protagonista sul piano globale.

La mozione, significativamente intitolata “Now is the time for a new Europe”, è stata illustrata in plenaria da Andrea Castellani e rappresenta una proposta organica e ambiziosa per riformare in senso federale e strategico l’Unione Europea. “Non bastano più i soli accordi intergovernativi — ha dichiarato Castellani a margine dell’intervento — serve un’Europa autenticamente autonoma e più saldamente indipendente in settori strategici come la sicurezza, l’energia e la tecnologia. L’Europa deve affermare la propria centralità, non accettare posizioni subordinate.”

L’approvazione della risoluzione da parte del PPE segna un momento di forte rilevanza politica per Base Popolare, che conferma il suo radicamento nell’alveo dell’europeismo democratico e riformatore, individuando nell’Unione Europea il principale punto di riferimento politico, culturale e istituzionale.

Il testo impegna il Partito Popolare Europeo a promuovere una nuova architettura istituzionale che rafforzi la difesa comune, la politica estera unitaria e l’integrazione economica, puntando su investimenti strategici in innovazione, sostenibilità, welfare e tecnologie chiave. L’obiettivo dichiarato: fare dell’Europa un attore globale credibile e indipendente, promotore di pace, democrazia e sviluppo.

In parallelo, Base Popolare rilancia in Italia la battaglia per una legge elettorale proporzionale, necessaria per favorire la rinascita di un nuovo Partito Popolare Italiano, coerente con i valori democratici e pluralisti della tradizione cristiano-sociale.

L’approvazione della mozione da parte del Congresso PPE rappresenta, dunque, un riconoscimento politico importante del ruolo che Base Popolare intende svolgere, a partire dall’Italia, per costruire una nuova Europa: più unita, più giusta e più forte.

