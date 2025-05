Dalle Marche le congratulazioni a Tajani per la rielezione a vicepresidente del Ppe

ANCONA – Il Gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale delle Marche esprime le più vive congratulazioni ad Antonio Tajani per la sua rielezione a vicepresidente del Partito Popolare Europeo, al termine del Congresso che si è tenuto a Valencia.

La riconferma di Tajani rappresenta un riconoscimento autorevole del suo impegno costante, della sua credibilità internazionale e della sua visione europeista, in un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea. Il suo ruolo sarà determinante nel guidare il PPE nei prossimi tre anni, anni che si preannunciano decisivi per rafforzare i valori fondanti dell’Europa: libertà, democrazia, solidarietà e sviluppo.

Il Partito Popolare Europeo si conferma così la principale forza politica continentale, con l’ambizione di costruire un’Europa più forte, più vicina ai cittadini e capace di affrontare con unità e determinazione le grandi sfide globali: dalla transizione energetica alla sicurezza, dal rilancio economico all’inclusione sociale.

Come rappresentanti di Forza Italia nelle Marche, guardiamo con orgoglio al contributo che Antonio Tajani continuerà a offrire all’interno del PPE, certi che la sua presenza ai vertici del partito sarà un riferimento importante anche per i territori, per le imprese, per i giovani e per tutti coloro che credono in un’Europa protagonista e solidale.

