Pickleball, JayKay di Marotta protagonista al Foro Italico di Roma

MAROTTA – Da Marotta al Foro Italico di Roma: l’azienda JayKay nata da appena un anno sta bruciando le tappe e riscuotendo successi prestigiosi. Dopo l’inaugurazione del campo da pickleball outdoor e quello al coperto nella città adriatica, JK è sbarcata nella capitale. La realtà marottese oltre ad aver introdotto a Marotta questo sport in fortissima ascesa, dove sta facendo registrare un vero e proprio boom, fa ricerca e sviluppo per campi da pickleball fissi e rimovibili. E lo fa con ottimi risultati.

Proprio in questi giorni, infatti, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, ha posizionato ben sei campi al Foro Italico, tre per l’area dimostrativa e altrettanti per quella pro. Lo ha fatto alla vigilia degli Internazionali di Tennis, in programma dal 29 aprile al 18 maggio e del Master finale Nazionale di Pickleball che si terrà dal 14 al 18 maggio.

“Abbiamo sviluppato in questi mesi – spiegano i fratelli Roberto e Riccardo Del Bianco – tante soluzioni sia per eventi che per circoli. La novità che ci ha resi vincenti per prendere l’appalto come fornitori ufficiali di campi da pickleball per gli Internazionali è l’aver progettato una pedana particolare, innovativa. Stiamo supportando la Federazione nell’allestimento dell’area dedicata al pickleball con campi dimostrativi in ppe e professionali in pvc. I campi pro sono stati montati sulla nostra piattaforma di gioco studiata per questo sport che permette l’installazione su ogni superficie. La Federazione nell’ultimo periodo ci ha testato più volte e alla fine l’esame è stato superato. Speriamo sia l’inizio di una fruttuosa collaborazione. Ci riempie di soddisfazione questa avventura e ci sprona a continuare nel percorso intrapreso da appena un anno. Un vanto per noi e crediamo anche per il territorio”.

