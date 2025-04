Franco Elisei confermato alla guida dei giornalisti delle Marche

ANCONA – Oggi (lunedì 28 aprile) si è riunito il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche per definire le cariche. Presenti per i professionisti Franco Elisei, Stefano Fabrizi, Agnese Testadiferro, Alessandra Pierini, Raffaele Vitali, Asmae Dachan; per i pubblicisti Stefano Brecciaroli, Egidio Montemezzo, Giampiero Cinelli.

Per l’occasione Fabrizi, in qualità di iscritto più anziano, ha assunto temporaneamente la presidenza, mentre Testadiferro, in qualità di iscritta più giovane, la funzione di segretaria.

Nelle votazioni a scrutinio segreto sono state definite le nuove cariche:

Presidente Franco Elisei, Vice Presidente Stefano Brecciaroli, Segretario Stefano Fabrizi, Tesoriere Egidio Montemezzo, per tutti unanimità con una scheda bianca.

Elisei ha indicato una ulteriore vice presidenza informale, per garantire la parità di genere, per Alessandra Pierini, proposta unanimemente accolta.

Al termine del rinnovo delle cariche sono intervenuti anche i tre Revisori dei conti: Italo Tanoni (professionista) come presidente, Giuseppe Ferrara (professionista), Catiuscia Ceccarelli (pubblicista). Presente anche il Consigliere nazionale Luca Romagnoli (pubblicista).

Elisei, ha poi indicato le linee guida per la nuova consiliatura che, tra le altre cose, dovrà essere caratterizzata per una presenza sempre più attiva tra i giornalisti delle Marche e con un impegno ancora maggiore per corsi di formazione dislocati nella regione con temi di attualità. Inoltre, si è provveduto a indicare dei nominativi per le deleghe di alcune commissioni. Il consiglio si è concluso con le prime pratiche più urgenti da esaminare.

