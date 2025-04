Il weekend delle bocce marchigiane, tutti i risultati

3° GRAN PREMIO LA CIPOLLA D’ORO A POTENZA PICENA (Coppie cat. ABCD)

POTENZA PICENA (MC) – La giornata del 25 aprile alla Bocciofila Montesanto di Potenza Picena, presieduta da Maurizio Ascani, è stata dedicata alla terza edizione del Gran Premio “La Cipolla d’oro”, gara per formazioni di coppia di ogni categoria di gioco. Agli ordini del direttore di gara Gianluca Gagliardi si sono sfidate 107 formazioni, 16 delle quali di categoria A. Ottima partecipazione di pubblico per le fasi finali del pomeriggio e livello di gioco molto alto a conferma della qualità delle formazioni iscritte alla competizione.

La vittoria è andata a Franco Sampaolo-Marco Petterini (Morrovalle) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-6 sui padroni di casa Luca Petrelli-Leonardo Stacchiotti (Montesanto). Terzo posto per Ion Casian-Fabio Wolfgang Nicolussi (La Sportiva Castel di Lama) che in semifinale hanno ceduto 12-0 a Sampaolo-Petterini. Quarti Roberto Centanni-Quinto Calvani (Elpidiense), battuti in semifinale 12-0 da Petrelli-Stacchiotti.

34° TROFEO OLIMPIA A MARZOCCA (Coppie cat. B-Coppie cat.CD)

SENIGALLIA (AN) – Bella domenica di sport quella del 27 aprile alla Bocciofila Olimpia di Marzocca di Senigallia per la trentaquattresima edizione del Trofeo Olimpia Marzocca Montignano, gara per formazioni di coppia divisa nella competizione per atleti di categoria B e in quella per atleti di categorie CD. Ottimo il campo di partecipazione visto che, agli ordini del direttore di gara Giulio Zampetti, si sono iscritte 27 coppie alla gara B e 72 coppie a quella CD.

La gara di categoria B ha visto il successo di Andrea Brescini-Dario Mancini (Serra de’ Conti) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 sulla coppia padre-figlio Marco Caimmi-Nicolò Caimmi (Castelfidardo). Terzo posto per Mauro Omiccioli-Samuele Ferri (S. Cristoforo Fano), sconfitti in semifinale 12-5 da Brescini-Mancini. Quarti Simone Marini-Giuliano Volponi (Colbordolo), battuti in semifinale 12-5 da Caimmi-Caimmi.

Nella gara per le categorie CD vittoria per i padroni di casa Antonio Prete-Armando Cerioni (Olimpia Marzocca) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-1 su Emanuele Cenci-Stefano Donati (S. Cristoforo Fano). Terzo posto per Franco Cola-Maurizio Boarelli (Fontenera), sconfitti in semifinale 12-9 da prete-Cerioni. Quarte le giovanissime Marisol Orru-Angelica Castellucci (Fossombrone Oikos), sconfitte in semifinale 12-0 da Cenci-Donati.

62^ COPPA CITTA’ DI PORTO SAN GIORGIO (Coppie cat. BCD)

PORTO SAN GIORGIO (FM) – Una delle gare di maggiore tradizione nel mondo delle bocce marchigiane, la Coppa Città di Porto San Giorgio, è andata in scena domenica 27 aprile alla Bocciofila Sangiorgese, presieduta da Enzo Steca. Con quella del 2025 si è arrivati alla sessantaduesima edizione di questo evento dedicato alle formazioni di coppia di categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Gianluca Gagliardi si sono iscritte 106 coppie che hanno dato vita ad una bella giornata di bocce.

La vittoria è finita in Umbria grazie a Paolo Bevignani-Daniele Polverini (Pistrino) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 su Ion Casian-Fabio Wolfgang Nicolussi (La Sportiva Castel di Lama). Terzo posto per Bruno Martini-Carlo Brasili (Montegranaro), battuti in semifinale 12-8 da Bevignani-Polverini. Quarti Mario Di Girolami-Rosa Rosalia Guastella (Spazio Stelle Monsampolo), sconfitti in semifinale 12-0 da Casian-Nicolussi.

MARCHIGIANI DOMINANO IN ROMAGNA

Gran giornata boccistica quella del 25 aprile per le formazioni di coppia del Pesarese impegnate in terra romagnola, a Montegridolfo, nel Trofeo CVM dedicato alle coppie di categorie BCD. Tutti i gradini del podio sono stati occupati da formazioni della provincia di Pesaro-Urbino. Ilsuccesso è andato a Mauro Anatrelli-Celestino Ferri (Rinascita Pesaro) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-3 Cesare Freschi-Giordano Piersanti (Marotta). Al terzo posto Nello Ducci-Gelsomino Torcolacci (Durantina) che in semifinale hanno ceduto 12-2 a Freschi-Piersanti.

