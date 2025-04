Il Banco Marchigiano innova il sostegno al terzo settore: crowdfunding, formazione e cofinanziamento

CIVITANOVA MARCHE – Il Banco Marchigiano lancia una nuova iniziativa a sostegno del Terzo Settore, investendo su strumenti innovativi come il crowdfunding e la formazione specializzata. In collaborazione con Ginger Crowdfunding, la Banca dà il via alla prima edizione di “Insieme per il bene comune”, un progetto che mette a disposizione risorse concrete e competenze professionali per le realtà non profit del territorio marchigiano e abruzzese.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente lunedì 28 aprile alle ore 17:30 a Civitanova Marche, presso la sala conferenze della sede del Banco Marchigiano (Vicolo Nettuno 29, angolo Viale Matteotti). Durante l’incontro, gratuito e aperto a tutte le organizzazioni del Terzo Settore – clienti e non della Banca –, verranno illustrate le modalità per accedere al programma, che prevede un percorso formativo gratuito sul crowdfunding, curato da Ginger; affiancamento personalizzato da parte di esperti per sviluppare campagne di raccolta fondi efficaci; un cofinanziamento pari al 30% dei fondi raccolti online, fino a 4.000 euro a progetto, per i primi 4 progetti in graduatoria.

Il corso di formazione, riservato a un massimo di 20 organizzazioni, si svolgerà online nelle date 22, 26 e 28 maggio (dalle ore 17:00 alle 19:00) e fornirà strumenti pratici per ideare, raccontare e promuovere una campagna di crowdfunding di successo.

Con questa iniziativa, il Banco Marchigiano si conferma protagonista attivo del cambiamento, rafforzando il proprio ruolo di banca del territorio e investendo nello sviluppo di competenze innovative per le organizzazioni del Terzo Settore. Un’opportunità concreta per accedere a nuovi canali di finanziamento, ma anche per migliorare la comunicazione, la visibilità e il coinvolgimento della propria comunità.

Ginger Crowdfunding, partner tecnico dell’iniziativa, gestisce la piattaforma Ideaginger.it, che vanta il più alto tasso di successo in Italia (96%) e ha già permesso a oltre 1.500 progettisti di raccogliere oltre 17 milioni di euro.

Per partecipare all’evento del 28 aprile o per richiedere informazioni è possibile visitare il sito www.bancomarchigiano.it oppure iscriviti qui: https://www.gingeracademy.it/eventi/presentazione-insieme-per-il-bene-comune-aprile-2025.html.

Il crowdfunding: uno strumento per crescere

Oltre a essere un mezzo efficace per raccogliere fondi, il crowdfunding è un’opportunità straordinaria per rafforzare la comunicazione, aumentare la visibilità e creare connessioni con la propria comunità.

Le campagne di crowdfunding non solo aiutano le realtà non profit a finanziare le loro attività, ma consentono anche di sperimentare nuove strategie di coinvolgimento e promozione, migliorando la propria presenza online e acquisendo competenze utili nel lungo periodo.

Chi è “Ginger Crowdfunding”

Ginger Crowdfunding gestisce Ideaginger.it (www.ideaginger.it) la piattaforma di crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia. Dal 2013, Ginger ha guidato oltre 1.500 progettisti nel realizzare le loro iniziative, offrendo formazione pratica e consulenze personalizzate grazie al suo team di esperti campaign manager. Su Ideaginger.it sono stati raccolti più di 17 milioni di euro, con un tasso di successo del 96% che supera significativamente la media nazionale.

