Hangartfest inaugura la stagione con un omaggio a Pina Bausch

Dal 26 al 29 aprile un tris di appuntamenti per la Giornata Internazionale della Danza. La performance itinerante Dance! The Nelken Line sarà una festa alla quale tutta la comunità è invitata a partecipare

ANCONA – Per le celebrazioni della Giornata Internazionale della Danza, Hangartfest propone, su gentile concessione della Fondazione Pina Bausch, DANCE! The Nelken Line, una performance itinerante aperta al pubblico, unica ed emozionante che si ispira alla famosa Nelken di Pina Bausch, un rito sul ciclo delle stagioni che si celebra in tutto il mondo in occasione di questa ricorrenza e in omaggio alla coreografa tedesca.

La performance si svolge sabato 26 aprile, alle 17.00, con partenza da Piazzale della Libertà e dopo aver percorso Viale della Repubblica e Via Rossini, arriva in Piazza del Popolo alle 17.30 circa.

Alla performance possono partecipare tutti senza limite di età (vedi modalità sul sito hangartfest.it).

I partecipanti camminano in fila, avanzano a tempo di musica e creano una specie di processione che richiama l’idea del tempo che scorre e delle stagioni della vita. La bellezza della Nelken Line sta nella sua semplicità, nell’esecuzione di una sequenza di gesti stilizzati e simbolici che rappresentano le quattro stagioni.

Una manifestazione festosa dal significato fortemente poetico, patrocinata dal Comune di Pesaro, alla quale partecipano gli allievi delle scuole di danza della città, del Liceo Coreutico Marconi, il collettivo Luna Dance Theatre di Ancona e la banda musicale Mosaico diretta da Jean Gambini.

Per partecipare alla performance ci si può presentare alle ore 15.00 alla Maddalena – Centro Arti Performative (ex Chiesa della Maddalena), in Piazza del Monte, 9 dove si può partecipare gratuitamente ad un breve laboratorio per imparare la sequenza, altrimenti direttamente in Piazzale della Libertà alle 16.30.

La partecipazione è gratuita ed è ancora possibile iscriversi. Per informazioni consultare le pagine social o il sito web hangartfest.it alla pagina Nelken Line.

A seguire, sempre sabato 26 aprile, alle 18.30, la Maddalena ospiterà La danza che verrà, incontro di presentazione delle attività 2025. Sarà l’occasione per conoscere il nuovo assetto ai vertici dell’Associazione Hangartfest ed essere messi al corrente su alcune anticipazioni della XXII edizione del Festival, tra queste i nomi dei coreografi residenti per il triennio 2025/2027 e il rinnovato programma di sensibilizzazione Occhi da Marziani, destinato a spettatori appassionati.

Verrà annunciata la prima edizione del Prix ViDa Italia, premio dei premi di videodanza che nasce da un network nazionale di 14 festival del settore tra cui Hangartfest con Videobox, e che si terrà a Pesaro il prossimo giugno nel contesto della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro Film Fest.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la Maddalena nella sua nuova veste: uno spazio dedicato alle arti performative, ora dotato di teli fonoassorbenti e oscuranti, oltre a un impianto audio potenziato. L’intervento mira principalmente a risolvere il problema dell’acustica, oltre che ad oscurare la scena nelle ore diurne, rendendo così lo spazio più versatile e adatto a una più ampia varietà di proposte artistiche e attività culturali.

L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti.

Infine, martedì 29 aprile (Maddalena, ore 21), ufficialmente Giornata Internazionale della Danza istituita dal CID-UNESCO, Hangartfest propone Young Up!, la piattaforma per aspiranti coreografi under 25 che ha per scopo quello di incentivare la creatività dei giovani del territorio. All’appello hanno risposto numerosi creativi provenienti non solo da Pesaro, ma anche da Ancona, Senigallia, dalla vicina Romagna e perfino dall’estero, ovvero ragazze e ragazzi marchigiani che stanno perfezionando i propri studi fuori dai confini nazionali e che porteranno in scena coreografie originali frutto del lavoro di ricerca personale.

Il successo della proposta ha segnato il tutto esaurito.

