Al Centro Cultura Pergoli presentato il settimo volume su “Il Novecento a Falconara”

FALCONARA – Presso il Centro Cultura Pergoli, è stato presentato il settimo volume della serie “Il Novecento a Falconara”. L’evento è stato introdotto da Paola Stacchietti, presidente della sezione falconarese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI). Ha quindi preso la parola il professor Stefano Graziosi, autore della prefazione del corposo volume, costituito da ben 548 pagine e da numerose fotografie.

Nel suo intervento Graziosi, insegnante di materie letterarie, ha espresso preoccupazione per lo scarso interesse per la storia recente, da parte della quasi generalità dei suoi studenti.

Questo è un problema enorme e purtroppo spesso sottovalutato, dovuto a varie cause, prima fra tutte la difficoltà di avere testimoni viventi di fatti ormai lontani. Proprio per questa ragione, il volume dovrebbe essere diffuso e conosciuto soprattutto dai giovani che, oltretutto, essendo nativi digitali, non sono attratti dalla lettura dei documenti cartacei. Questi ultimi, nel caso specifico, sono il risultato di un paziente lavoro di ricerca su rapporti di polizia e carabinieri, che consentono l’immersione totale in un’epoca lontana e al contempo affascinante.

La ricerca è stata condotta da Athos Geminiani, anni 85, originario di Sesto San Giovanni (MI), correttore di bozze per il quotidiano l’Unità, e da sua moglie Lucia Perazzoli.

A loro dobbiamo porgere i nostri ringraziamenti per l’accuratezza di un lavoro certosino compiuto su fonti autentiche dell’epoca.

A questo punto non ci resta che sfogliare il volume e vedere il film di tante vicende delle nostre comunità di Falconara Marittima, Falconara Alta, Castelferretti, Fiumesino, Villanova e Palombina Vecchia.

Una Comunità che dimentica il proprio passato e le proprie radici non può guardare al futuro. Così lo scrittore cileno Luis Sepúlveda sottolineava lo stretto legame che esiste tra il passato, custodito dalla memoria, la comprensione del presente e, quindi, la costruzione del futuro.

Questo principio risulta decisivo per non ripetere gli errori del passato, in un mondo caratterizzato da una memoria sempre più “a breve termine”.

