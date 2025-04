Addio a Francesco, il Papa di tutti / LE DICHIARAZIONI

ROMA – E’ morto papa Francesco. Il Pontefice aveva 88 anni. Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, è stato il 266esimo Papa della Chiesa cattolica. Durante il suo pontificato ha portato avanti diverse riforme e molti dei suoi messaggi (dal clima ai migranti, fino ai vaccini) sono entrati nella storia.

La morte del Santo Padre è stata annunciata dal cardinale Kevin Farrell con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

LE DICHIARAZIONI

Guido Castellli: “Profondo dolore”

“La scomparsa di Papa Francesco segna un momento di profondo dolore per la Chiesa e per tutti coloro che hanno trovato nelle sue parole e nei suoi gesti una guida spirituale autentica. Per me e per tutta la comunità colpita dal sisma del 2016, il suo ricordo resta indissolubilmente legato alla vicinanza che non ha mai cessato di dimostrarci. Papa Francesco ci ha insegnato a guardare alle ferite del nostro tempo — come quelle lasciate dal terremoto — non solo come simboli di distruzione, ma anche come segni di una possibile rinascita. Le sue parole di conforto, pronunciate in uno dei momenti più difficili per l’Italia centrale, restano scolpite nella memoria collettiva delle nostre comunità. Il 24 novembre di due anni fa volle incontrarci nella Sala Clementina: in quell’abbraccio ai terremotati, c’era tutto lo spirito di un Pontefice che ha saputo mettere al centro i più fragili, donando speranza e forza anche dove sembravano venute meno. Ci lascia un’eredità preziosa: costruire senza mai perdere di vista la dignità della persona, il valore delle comunità, la responsabilità verso il Creato. Se vogliamo onorare la sua memoria, dobbiamo raccogliere questo testimone e continuare a edificare un futuro che abbia al centro l’uomo, la sua spiritualità e la sua capacità di prendersi cura degli altri. A Dio, Papa Francesco”.

Lo dichiara il Senatore di FDI Guido Castelli, Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016.

Matteo Ricci: “Una figura straordinaria”

“Scomparsa una figura straordinaria. Ha messo al centro gli ultimi, la pace, il dialogo”

“La morte di Papa Francesco segna la scomparsa di una figura straordinaria, capace di parlare al mondo con semplicità, profondità e coraggio. Nei suoi anni di Pontificato, ha messo al centro gli ultimi, la pace, il dialogo. Il suo esempio resterà un faro per tutti, credenti e non”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

L’arcivescovo Rocco Pennacchio: “Sempre vicino ai sofferenti”

“Il popolo di Dio che è nell’Arcidiocesi di Fermo, è grato al Signore per il dono di Papa Francesco alla Chiesa, in questi ultimi dodici anni. Ognuno di noi ha un ricordo che custodisce nel cuore. Rimarrà vivida la testimonianza da persona ammalata che lo ha reso solidale con i sofferenti. Il suo desiderio di rimanere tra la gente fino all’ultimo, fino alla benedizione pasquale di ieri, rimane il suo testamento spirituale soprattutto per tutti i pastori della Chiesa. La Sposa di Cristo, che con Francesco ha ricevuto una formidabile spinta ad uscire da se stessa per annunciare il Vangelo e costruire la pace, farà tesoro del suo magistero perché ogni uomo e ogni donna, i poveri soprattutto, vengano accolti e toccati dalla misericordia di Dio. Il Signore Risorto, culmine della nostra speranza, gli apra le porte della vita eterna”.

Fabio Dal Cin: “Ho il cuore triste”

Oggi, nel giorno in cui Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre, al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto a mezzogiorno ha suonato la “Loreta”, la grande campana che annuncia momenti importanti e significativi per la Chiesa. Ha suonato 88 colpi, tanti quanti gli anni di Papa Francesco.

Questa sera alle ore 20.30, prima della celebrazione dell’ultima messa festiva, sarà recitato il Santo Rosario in suffragio per Papa Francesco. Fedeli e loretani sono invitati a partecipare a questo incontro di preghiera.

“Ho il cuore triste per la mancanza di Papa Francesco. Però ringrazio il Signore per il dono che lui è stato per la Chiesa e per il mondo intero. E grazie per averci soprattutto richiamato alla verità del Vangelo, vissuto nella concretezza della vita. Ieri ancora una volta ci ha stupito, è uscito a salutare la folla in piazza San Pietro quasi a voler abbracciare tutta la Chiesa, tutti i fedeli e abbracciare il mondo intero. È stato il suo modo di congedarsi da tutti noi. Lui solitamente iniziava i suoi incontri con il buongiorno e la buona sera come si è presentato il giorno dell’elezione sulla loggia di San Pietro. Penso che questa mattina il buongiorno lo abbia ricevuto in Paradiso da tutti quei poveri, quegli ultimi, quegli scartati, del mondo, gli infelici che lui ha difeso, aiutato, e incoraggiato a vivere. E’ stato il Papa della misericordia per tutti e dunque anche della speranza per tutti, il Papa della pace. E’ stato il Papa che ci ha insegnato a vivere il Vangelo, a scommettere sul Vangelo. Il suo esempio ispiri tutti noi ad agire per la giustizia, per la pace, per l’unità in nome di quel Cristo in cui lui ha sempre creduto, sperato e amato”.

Massimo Bello: “Ha incarnato la misericordia e la solidarietà”

Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Il Vescovo di Roma se ne è andato questa mattina, nella giornata del Lunedì dell’Angelo. Il Santo Padre ha rappresentato e incarnato la misericordia e la solidarietà della Chiesa nei confronti dei più deboli e per quanti soffrono.

Con Papa Francesco, la Chiesa ha segnato un sussulto straordinario di rinnovamento, di passione, di forza e di cambiamento, che ha coinvolto tutta la comunità cristiana. E non solo. È stato un profeta della Chiesa, dalla parte dei più deboli e impegnato a diffondere la parola di Dio. Un Papa senza barriere, aperto al dialogo con il mondo. Il suo ministero papale ha dato speranza a ciascuno di noi.

La sua scomparsa ci addolora profondamente perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Papa Francesco è riuscito a chiedere al mondo intero di avere il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”.

Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio comunale di Senigallia per la scomparsa di Papa Francesco, Lo salutiamo, con il cuore colmo di tristezza, consapevoli che adesso è nella pace del Signore.

Il cordoglio del Partito Democratico di Senigallia

“Con profonda tristezza, il Partito Democratico di Senigallia rende omaggio alla memoria di Papa Francesco, una figura di straordinaria umanità e coraggio, che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella Chiesa Cattolica, ma nel mondo intero.

Perdiamo la voce più autorevole, ma inascoltata dai grandi della Terra, che si sia elevata per la Pace, contro tutte le guerre e le loro vittime, specialmente quando si trattava di bambini. Ha condannato ogni guerra, da quella in Ucraina a quelle in Medio Oriente, ricordando che “la guerra è sempre un fallimento dell’umanità“. Ha dato voce ai perseguitati: Ha difeso cristiani e minoranze oppresse, dall’Iraq alla Nigeria, chiedendo ai potenti della Terra: “Dov’è il tuo fratello che sanguina?”

Uomo di dialogo e di apertura, ha lavorato instancabilmente per rendere la Chiesa più inclusiva, misericordiosa e vicina alle sofferenze degli ultimi. Con il suo stile semplice e diretto, ha rotto barriere, avvicinando credenti e non credenti, promuovendo valori universali come la giustizia sociale, la cura del creato e la fratellanza tra i popoli.

Ha voluto una Chiesa per i poveri e gli esclusi; ha messo al centro i marginalizzati, denunciando l’”economia che uccide” e chiedendo una società più equa. Ha istituito la Giornata Mondiale dei Poveri, trasformando la carità in impegno strutturale.

Ha promosso riforme istituzionali e trasparenza; ha approvato nuove leggi finanziarie per la trasparenza del Vaticano, contrastando corruzione e opacità. Ha promosso una maggiore partecipazione dei laici, soprattutto delle donne, in ruoli decisionali.

Ha sostenuto l’ecologia integrale e la difesa del creato; con Fratelli tutti e Laudato Si’, ha unito ecologia e giustizia sociale, influenzando il dibattito globale sul clima. Ha spinto la Chiesa a disinvestire dai combustibili fossili, anticipando molti governi.

Ha favorito il Dialogo interreligioso e la pace; storico abbraccio con il Grand Imam di Al-Azhar per la fratellanza umana. Mediazione in conflitti dimenticati, dalla Siria allo Yemen, sempre dalla parte delle vittime. Apertura senza precedenti verso la comunità LGBTQ+, con parole di accoglienza (“Chi sono io per giudicare?“).

Ha sostenuto la lotta agli abusi e la purificazione della Chiesa; ha istituito norme più severe contro gli abusi sessuali, obbligando i vescovi a renderne conto. Ha incontrato le vittime, chiedendo perdono per i crimini della Chiesa.

Oggi, mentre lo ricordiamo, ci rimane l’esempio di un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della misericordia e del dialogo. Ci lascia in un mondo ancora segnato da ingiustizie e divisioni, ma anche con la consapevolezza che un altro modo di vivere e relazionarsi è possibile.

Francesco ci ha insegnato che il cambiamento inizia dai piccoli gesti quotidiani, dalla capacità di ascoltare, dall’impegno concreto. E questo, forse, è il dono più grande che ci lascia: la speranza che ognuno di noi possa fare la differenza, con umiltà e coraggio”.

Il cordoglio della città di Matelica

La notizia della morte di Papa Francesco arrivata questa mattina ha profondamente colpito l’amministrazione comunale della Città di Matelica e i suoi cittadini che esprimono cordoglio. Denis Cingolani, sindaco del Comune di Matelica, l’ha voluto ricordare così: “Un giorno di profonda tristezza, sentiamo un vuoto. Il Pontefice è stato un grande uomo, ci lascia un messaggio importante, quello relativo alla pace e all’amore verso gli ultimi. Ricorderò sempre quando ci ha ricevuto l’8 dicembre 2023 insieme a tanti altri sindaci in occasione dell’Immacolata Concezione”.

Il commosso ricordo di Castelraimondo

Il Comune di Castelraimondo è profondamente colpito dalla scomparsa di Papa Francesco ed esprime insieme alla sua cittadinanza dunque tutto il suo cordoglio. Il sindaco del Comune di Castelraimondo Patrizio Leonelli ha così omaggiato il Pontefice nel giorno della sua morte: “Ricordo ancora la giornata in cui ha ricevuto i sindaci del cratere, ricordo il suo volto sereno quando con tantissimo onore mi ha stretto la mano e ci siamo scambiati il saluto. È stato un Papa che ci è stato sempre vicino, ricordo anche quando è venuto a Camerino, quando ha pregato per tutti i terremotati. Un Pontefice umile vicino ai poveri, ai bisognosi ed ai malati, è stato il Papa di tutte le persone, senza distinzioni di colore della pelle o di ceto sociale”.

Poste italiane esprime profondo dolore

Poste Italiane esprime profondo dolore per la morte di Papa Francesco, uomo di pace sempre vicino ai più deboli.

Lo ricordiamo per la tenacia e dedizione con cui ha servito la Chiesa anche nella sofferenza. Papa Francesco sarà per sempre un esempio per l’Italia e il mondo intero, cui guardare con profonda gratitudine.

Poste Italiane desidera esprimere vicinanza e affetto anche alla famiglia di Poste Vaticane con cui ha avuto il privilegio di condividere iniziative al servizio della comunità cattolica.

