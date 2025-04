Ad Ancona la Cooperativa Il Piccolo Principe ospita il neuropsichiatra Lorenzo Bassani su “Tecnologia e tempo libero”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, per iniziativa della Cooperativa Il Piccolo Principe, il neuropsichiatra infantile Lorenzo Bassani ha tenuto un incontro, dal titolo alquanto suggestivo, di “Tecnologia e tempo libero: un approccio consapevole”. L’evento è stato il terzo ed ultimo di una serie di appuntamenti, organizzati dalla Cooperativa “Il Piccolo Principe” di Ancona, sulla tematica “Scuola e Famiglia nell’era digitale”.

Bassani ha esordito dicendo che le tecnologie influenzano sempre il nostro stile di vita, e un tale stato di cose crea danni diretti o indiretti. In un ipotetico Ricettario, – lo ha proprio definito così – ha illustrato le occasioni perdute a causa dei progressi tecnologici. Mi piace qui ricordare come Bassani abbia sconsigliato l’utilizzo di un apparecchio presso la camera da letto, come invece accade sempre più frequentemente.

In ogni caso, Bassani ha poi evidenziato l’importanza della Forza di Volontà, presente in ogni individuo, necessaria per liberare spazio per noi stessi e contrastare la dipendenza dai moderni prodotti tecnologici.

Pensiamo ad esempio ai danni che un uso eccessivo degli strumenti digitali determina nel sonno: qualcuno non riesce a staccarsi dal tablet, a costo di sacrificare le ore di riposo, con conseguenze negative inevitabili per la salute.

Bassani ha poi parlato di situazioni alle quali non attribuiamo la giusta considerazione, come la noia, percepita come uno status inevitabile, doloroso e fastidioso, ma che in certi casi può rivelarsi l’occasione per scoprire nuove opportunità. Anche l’ansia merita di essere considerata in ogni suo aspetto.

E comunque – ha concluso Bassani – qualsiasi comportamento poniamo in essere, dobbiamo sempre darne la motivazione a noi stessi.

