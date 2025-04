Boccia su strada, un’esplosione di sport e divertimento per i piccoli atleti dei campionati fuoriclasse

A Colli al Metauro la prima giornata della manifestazione che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

COLLI AL METAURO – Grande entusiasmo e partecipazione per la prima giornata dei Campionati Fuoriclasse, andati in scena lungo le strade di Colli al Metauro.

Una vera e propria festa dello sport dedicata ai giovani, con protagonisti bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni della provincia di Pesaro e Urbino, uniti dalla passione per la boccia su strada.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto Fuoriclasse – Boccia su Strada, è il naturale proseguimento del progetto ministeriale Attiva Junior, che ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi “Gio’ Pomodoro” di Terre Roveresche e “G. Leopardi” di Colli al Metauro e che si svolge sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Un’iniziativa pensata per dare continuità agli allenamenti svolti durante l’anno scolastico e offrire ai giovani l’opportunità di vivere l’emozione di una vera competizione sportiva.

Ad aprire la manifestazione sono stati i giovani atleti professionisti della boccia su strada, che hanno dato spettacolo con sfide avvincenti lungo il percorso cittadino. A seguire, spazio ai veri protagonisti del progetto: le sei squadre di giovanissimi giocatori, che grazie al lavoro svolto in classe e sul campo con gli esperti, hanno potuto cimentarsi per la prima volta in una gara ufficiale. L’evento si è chiuso con l’energia delle donne della boccia su strada, che hanno regalato al pubblico un finale all’insegna della grinta e della passione sportiva.

Il progetto Fuoriclasse non è solo un’occasione per far conoscere uno sport tradizionale e al tempo stesso innovativo, ma rappresenta anche un importante strumento di inclusione, socializzazione e crescita per i ragazzi. Sotto la guida di tecnici esperti della Figest e in un contesto festoso e familiare, i giovani atleti hanno potuto sviluppare competenze motorie, spirito di squadra e senso di appartenenza alla comunità.

Una iniziativa indimenticabile, che ha dimostrato come lo sport possa unire, educare e far divertire. Il progetto Fuoriclasse – Boccia su Strada continua il suo percorso: l’obiettivo è quello di allargare sempre di più la partecipazione e fare della boccia su strada una vera tradizione per le nuove generazioni.

