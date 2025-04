Gianni Letta ha tagliato un “traguardo volante”

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Il 15 aprile per l’Italia e per i tanti estimatori di Gianni Letta si è conclusa una giornata gratificante per lo splendido traguardo (90 anni !!) raggiunto dall’apprezzato direttore di quotidiani, illuminato statista, presidente di tanti enti culturali, tra i quali la Fondazione Rossini, e , per i pesaresi, pure concittadino per essere stato tempo fa insignito della distinzione onorifica di cittadino onorario della città adriatica. Si badi bene: “traguardo… volante ” , come direbbero gli amanti del ciclismo, non conclusione di tappa tuttora ben lontana !

Il Paese – lo attestano i numerosi apprezzamenti espressi dalle Istituzioni e dai media – è ben lieto di riconoscere in Gianni Letta un Italiano colto, generoso, costruttore – così si dice oggi – di “ponti” atti a favorire convivenza laboriosa anche tra avversari. E l’Italia ammira con gratitudine questo suo esponente che con impegno, alta competenza, grande discrezione ed umiltà ha reso servizi eccezionali alla sicurezza ed alla prosperità della Comunità Nazionale.

Congratulazioni ed affettuosi auguri !

*Coordinatore Centro Studi Sociali “De Gasperi”

