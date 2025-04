Baldelli: “Con il Siulp a sostegno del Commissariato di Urbino”

URBINO – “Il Commissariato di Polizia di Urbino è costretto a operare in condizioni difficili: locali inidonei, carenza di personale, assenza di una dirigenza stabile da un anno. Presenterò immediatamente un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per denunciare questa situazione, documentandola anche con fotografie che testimoniano lo stato della struttura”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli, a margine del sit-in promosso dal Siulp.

“È urgente individuare una nuova sede idonea per il Commissariato – prosegue Baldelli –. In tal senso, ho trovato piena disponibilità da parte del Prefetto di Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco, e del Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Sono già state avanzate due ipotesi concrete: un immobile disponibile e anche un terreno concesso gratuitamente per un’eventuale nuova edificazione.”

“Va inoltre garantito un significativo potenziamento dell’organico – aggiunge il deputato –. Il governo ha previsto l’assunzione di oltre 16.800 nuove unità nella Polizia di Stato: 13.500 andranno a sostituire il personale in uscita per pensionamento, mentre le restanti 3.300 serviranno a colmare parte del grave deficit di organico, stimato in circa 10.000 unità, eredità delle gestioni precedenti di sinistra e M5S. Si tratta di un processo progressivo, sul quale ho chiesto massima attenzione”.

“Infine – conclude Baldelli – occorre risolvere con urgenza il problema della guida del Commissariato che da oltre un anno è affidato in via temporanea al dirigente del presidio di Fano. Una situazione che non può proseguire: è necessario nominare quanto prima un dirigente titolare dedicato a Urbino. Ho già interessato il Ministero dell’Interno sulle criticità elencate. E già nei prossimi mesi, al termine dei corsi di formazione degli agenti, verranno assegnate nuove unità in Provincia che chiedo sin da ora vengano ripartite tra i Commissariati di Fano e quello di Urbino, dove manca metà del personale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it