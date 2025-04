Via libera al piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani

ANCONA – Nella seduta odierna della 1^ Commissione Consiliare Affari Istituzionali – Bilancio, è stato dato parere favorevole all’attuazione del Programma degli interventi regionali per l’anno 2025 a favore degli emigrati marchigiani, come previsto dalla DGR n. 429 del 24/03/2025.

La consigliera Mirella Battistoni (nella foto), relatrice dell’atto, ha sottolineato l’importanza della deliberazione regionale, che finanzia numerose attività volte a mantenere vivo il legame tra gli emigrati all’estero e i loro discendenti con la nostra regione, le nostre tradizioni e la nostra cultura. Con uno stanziamento di 120.000,00 euro, raddoppiato rispetto a quello disponibile all’inizio del mandato di questa amministrazione, si incentivano azioni suddivise in 4 ambiti per un totale di 10 misure.

“La norma assume grande rilevanza non solo per i contributi economici concessi dalla Regione, ma anche per la varietà di iniziative che vengono incentivate e suggerite”, ha dichiarato la dr.ssa Battistoni.

Le misure incluse nel programma mirano a sostenere le associazioni, promuovere eventi e facilitare la formazione per i giovani discendenti. Ad esempio, ci sono contributi per la partecipazione a eventi, per la creazione di nuove associazioni e per progetti di comunicazione che valorizzano la cultura marchigiana nel mondo.

Inoltre, ci sono anche iniziative per il reinserimento degli emigrati nel territorio regionale, il che è un aspetto molto importante per mantenere vive le radici e le tradizioni.

