A Fabriano controlli antidroga e sulla sicurezza del lavoro, un arresto per spaccio di cocaina

In campo un vasto dispositivo organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano, con l’ausilio dei cani antidroga e dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro

FABRIANO – Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri delle Stazioni di Fabriano, Sassoferrato, Genga e Cerreto d’Esi, con il concorso dei colleghi del Nil di Ancona, di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, e con il prezioso contributo delle unità cinofile Kevin e Bob del Nucleo Cinofili di Pesaro, nell’ambito di un servizio a largo raggio disposto dal Comando Provinciale CC di Ancona, hanno effettuato una massiccia perlustrazione del territorio finalizzata a contrastare lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti.

Avvalendosi di personale dell’Aliquota Operativa in borghese dedicato a mirati servizi di osservazione in incognito nel centro storico di Fabriano, i militari hanno sorpreso un 20enne fabrianese, già noto alle forze dell’ordine, mentre effettuava in strada dei movimenti sospetti con alcuni coetanei, che immediatamente dopo si allontanavano repentinamente.

Il giovane è stato controllato e perquisito, venendo trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina oltre alla somma contante di 500 Euro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza. Ieri mattina è stato condotto presso il Tribunale di Ancona che ha convalidato la misura. L’uomo ha quindi patteggiato.

A Cerreto d’Esi, i Carabinieri della locale Stazione, in perlustrazione per le vie del centro storico cittadino coi i colleghi cinofili, grazie al fiuto dei cani antidroga hanno sorpreso un ventenne, nato e residente fuori provincia, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di gr. 0,8 di cocaina. Il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura di Ancona quale assuntore.

Contemporaneamente anche il Nil di Ancona, assieme al personale civile dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha effettuato ispezioni sulla sicurezza e la regolarità dell’impiego dei lavoratori in locali pubblici di Fabriano. A conclusione dell’ attività ispettiva presso un noto locale di intrattenimento Fabrianese, i Carabinieri del lavoro hanno quindi sanzionato l’amministratore della citata ditta per impiegato personale senza la previste comunicazioni alla pubblica amministrazione, elevando sanzioni amministrative per 3.900,00 euro.

Infine a Genga, un’automobilista coinvolto in un incidente stradale nel quale ha riportato lievi ferite, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoposti all’accertamento dell’alcoltest. La patente gli è stata immediatamente ritirata ed il veicolo è stato affidato a persona di fiducia.

