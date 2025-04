Tre operai feriti nel crollo del solaio di un’abitazione

Nel pomeriggio il sindaco Andrea Biancani si è recato in ospedale

PESARO – Intorno alle ore 11 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Giordano Bruno a seguito del crollo di un solaio all’interno di un’abitazione in fase di ristrutturazione.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre operai: due di loro sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, mentre il terzo è rimasto intrappolato sotto le macerie.

La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, ha provveduto a liberare l’operaio rimasto sotto il crollo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto presenti anche i carabinieri e il personale dell’AST di Pesaro.

Nel tardo pomeriggio il sindaco Andrea Biancani ha fatto visita a due dei tre operai coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina nel cantiere del San Domenico, in via Giordano Bruno.

«Stanno bene ma volevo accertarmi in prima persona delle condizioni di salute di tutti e tre. Uno è stato dimesso nel pomeriggio e non ho avuto modo di parlarci, mentre gli altri due rimarranno ancora una notte in ospedale per alcuni accertamenti, ma sembravano essere entrambi tranquilli, seppur doloranti».

Salvo imprevisti o ulteriori accertamenti, uno verrà dimesso domani mentre l’ultimo dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Dalle informazioni assunte sembra che i tre lavoratori si trovassero sul posto per una visita ispettiva, propedeutica alla programmazione dei lavori di tutta la settimana.

«Purtroppo, le motivazioni del crollo non sono ancora note ma il cantiere non è stato chiuso – dice Biancani -. infatti, anche nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti senza intoppi». L’Ast ha sottoposto a sequestro solo l’area dell’incidente, per ulteriori accertamenti su luoghi, cose e persone.

«La mia premura era accertarmi che tutti e tre stessero bene, nei prossimi giorni chiederò ulteriori informazioni per avere conferma delle loro dimissioni», ha concluso.

L’esecuzione dei lavori al San Domenico è affidata all’impresa “Internazionale Società Cooperativa”, con sede ad Altamura (BA).

