Sorpresi a rubare dopo una spaccata in gioielleria, arrestati in due / VIDEO

ANCONA – I Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno tratto in arresto due cittadini stranieri ritenuti responsabili di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria situata nel quartiere Piano di questo centro cittadino.

Alle ore 04:40 del 6 aprile, nel corso di un servizio di prevenzione dei reati predatori in danno di esercizi commerciali, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato la forzatura della serranda d’ingresso e lo sfondamento della porta blindata di una gioielleria ubicata in Viale Cristoforo Colombo e, una volta avvicinatisi all’ingresso dell’attività commerciale, hanno sorpreso due individui che, con volto travisato da passamontagna, stavano infrangendo le vetrine espositive interne per trafugare i monili in oro in esse contenuti. Immediatamente bloccati e immobilizzati i due sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso e di due borsoni contenenti vari monili in oro, già pronti per essere portati all’esterno.

La refurtiva, costituita da diversi gioielli per un valore complessivo di euro 140.000 circa, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, giunto poco dopo sul posto.

I due stranieri, al termine delle formalità di legge, sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, condotti presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare prevista per la mattinata odierna.

L’operazione testimonia la costante attenzione e l’efficacia dell’azione di controllo del territorio svolta dai Carabinieri di Ancona, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità dei soggetti arrestati e possibili collegamenti con altri episodi criminosi avvenuti in zona con il medesimo modus operandi.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it