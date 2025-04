Il Pd: “L’accorpamento delle scuole di Chiaravalle prosegue senza ostacoli”

CHIARAVALLE – Dal Circolo PD di Chiaravalle riceviamo: “Le recenti sospensive concesse dal TAR Marche per gli accorpamenti di Apecchio/Acqualagna e Caldarola/Sarnano confermano che la insistente richiesta che abbiamo sin dai primi giorni di gennaio avanzato sia all’amministrazione comunale di Chiaravalle che all’amministrazione provinciale di Ancona circa l’assoluta necessità di ricorrere alla giustizia amministrativa era corretta e opportuna.

“Quante più ragioni ha il nostro Comune e la nostra Provincia di chiedere l’annullamento dell’accorpamento deciso dalla Giunta regionale visto che, contrariamente ai casi di Apecchio/Acqualagna e Caldarola/Sarnano, la deliberazione per Chiaravalle è stata presa tardivamente e senza il parere della Commissione consiliare competente attraverso la DGR del 30 dicembre e non attraverso la precedente DGR del 23 dicembre (come per tutti gli altri casi).

Purtroppo, dobbiamo registrare che, nonostante gli impegni formalmente presi dalla Sindaca Cristina Amicucci, dall’assessore Lorenzo Gobbi e dal Presidente della Provincia Daniele Carnevali nel corso dell’assemblea pubblica organizza dal PD Chiaravalle lo scorso 18 Gennaio, nessun ricorso al TAR è stato presentato.

Dunque mentre l’iter per gli accorpamenti delle altre scuole è stato bloccato dalle sentenze con sospensiva, l’accorpamento di Chiaravalle procede senza ostacoli. Questi sono i risultati per non aver ascoltato i nostri reiterati e argomentati suggerimenti.

La responsabilità dello scempio che sta subendo la nostra città è interamente ascrivibile alla Giunta Acquaroli; tuttavia, anche non lottare e arrendersi a decisioni sbagliate che avrebbero potuto essere state efficacemente contrastate grazie alla giustizia amministrativa, ci sembra un errore imperdonabile”.

