Ciccioli: “Sul progetto rifiuti a Poggio San Marcello il Pd alimenta confusione”

“Noi di Fratelli d’Italia siamo sempre dalla parte dei cittadini”

POGGIO SAN MARCELLO – “In merito al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti a Poggio San Marcello, è necessario riportare la discussione su un piano di verità e responsabilità istituzionale.

L’impianto in questione, che avrebbe una capacità minima di 500.000 metri cubi, si estenderebbe su oltre sette ettari di superficie e prevederebbe un ciclo operativo di circa sette anni. Oltretutto in una zona paesaggistica e intensamente coltivata a vigneto che originano vini marchigiani certificati.

Si tratta quindi di un intervento di dimensioni e impatto rilevanti, su cui è doveroso mantenere massima attenzione. Tuttavia, è altrettanto doveroso chiarire che l’iter autorizzativo è stato avviato presso la Provincia, presieduta da un esponente di sinistra, ente competente alla ricezione e alla valutazione preliminare del progetto.

La Regione Marche, come stabilito dalla normativa, interviene esclusivamente in sede di conferenza di servizi per esprimere un parere di natura tecnica, non certo per avviare o bloccare autonomamente il procedimento.

Il Partito Democratico, invece di fornire informazioni corrette ai cittadini, continua a generare confusione, probabilmente nel tentativo di coprire le contraddizioni che emergono al proprio interno: la Provincia coinvolta è infatti amministrata da esponenti dello stesso Pd, che oggi cercano di scaricare ogni responsabilità altrove. Abbiamo già assistito a dinamiche simili, come nel caso dell’impianto Edison Next a Jesi, dove un’Amministrazione comunale di centrosinistra ha gestito la vicenda senza trasparenza e con scarso coinvolgimento della cittadinanza. Il copione sembra ripetersi: divisioni interne, scelte contraddittorie e accuse infondate verso altri livelli istituzionali.

Fratelli d’Italia e la Giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli manterranno, come sempre, un approccio rigoroso e imparziale, valutando il progetto esclusivamente sulla base di criteri tecnici e di tutela del territorio. La salvaguardia ambientale e il coinvolgimento dei cittadini restano per noi priorità assolute ed in questo caso riteniamo che tale discarica, per i motivi esposti, non debba essere autorizzata. Invitiamo il Pd a riconoscere le proprie responsabilità locali e a smettere di alimentare polemiche inutili e fuorvianti. Su temi così delicati come la gestione dei rifiuti, serve serietà, non propaganda”.

Questa la dichiarazione del parlamentare europeo di FdI, on. Carlo Ciccioli, in merito al progetto a Poggio San Marcello.

