La chiaravallese Stella Giacani conquista il secondo posto in Coppa Europa

CHIARAVALLE – Un risultato straordinario per Stella Giacani, detta “lo stambecco di Chiaravalle”! Conquistare il secondo posto in Coppa Europa è un’impresa notevole, soprattutto considerando la sua giovane età, dato che non è ancora diciottenne.

La sua prestazione in finale è stata devastante, con una sequenza di 4 pareti superate con sicurezza e precisione. Il fatto che sia riuscita a gestire bene le sue energie e a non “spendere” tutto subito dimostra una grande maturità e consapevolezza nel suo approccio alla competizione.

Il suo secondo posto in Coppa Europa consolida ulteriormente la sua supremazia in campo nazionale e la pone tra le migliori atlete europee nella sua disciplina. Un grande risultato per Stella, per lo sport italiano e per la sua città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it