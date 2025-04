Bora: “I dazi Usa un pericolo per le Marche, conseguenze pesanti per 10.000 famiglie”

La consigliera regionale dem interviene in merito alle recenti misure decretate dall’amministrazione Trump, proponendo l’istituzione di un tavolo di crisi tra imprese e sindacati e il lancio di un Piano Export Marche

ANCONA – “La situazione legata ai dazi Usa rappresenta un pericolo reale per le Marche, con 10mila famiglie che rischiano di subire pesanti conseguenze. È di vitale importanza che vengano presi provvedimenti concreti e immediati”. Lo afferma la consigliera regionale del Pd Manuela Bora che propone “l’istituzione di un tavolo di crisi tra imprese e sindacati e il lancio di un Piano Export Marche in grado di proteggere e rilanciare le imprese, il lavoro e la manifattura di qualità”.

“È mia intenzione – annuncia – proporre un’iniziativa concreta su questo tema per smascherare una filiera di centrodestra che non funziona. È evidente che Acquaroli, pur di non andare contro la sua Presidente Meloni, sceglie di non stare dalla parte delle imprese marchigiane. Per l’ennesima volta, lui e la sua Giunta non muovono un dito per sostenere le imprese in difficoltà, – attacca – né per evitare il crollo delle produzioni e la perdita di tantissimi posti di lavoro”.

La consigliera dem sottolinea “come la Giunta Acquaroli sia rimasta immobile anche di fronte ad altre gravi crisi, come lo scoppio della guerra russo-ucraina, quando non furono previsti ristori regionali per fronteggiare l’aumento dei costi di energia, gas e materie prime, se non quelli finanziati dall’Unione Europea, che Fratelli d’Italia tanto disprezza”.

“In questi cinque anni di governo regionale del centrodestra è accaduto di tutto, ma la risposta è sempre la stessa: – prosegue Bora – lamentele, inerzia e indifferenza verso le nostre imprese che chiudevano una dopo l’altra. Acquaroli non ha mai investito risorse proprie per sostenere il tessuto produttivo marchigiano. “Al contrario – ricorda – la Giunta Ceriscioli, in piena emergenza Covid, fu la prima in Italia a stanziare un pacchetto da oltre 14 milioni a sostegno di imprese e famiglie, con incentivi immediatamente disponibili per rilanciare l’economia marchigiana”.

Bora conclude con un appello “alla responsabilità e all’azione immediata”: “non possiamo permettere che migliaia di famiglie marchigiane siano lasciate sole di fronte a questa crisi. È tempo di agire per proteggere il nostro tessuto produttivo e garantire un futuro alle imprese e ai lavoratori delle Marche”.

