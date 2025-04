Al via le mobilitazioni del PD nelle Marche: si parte mettendo sotto esame la sanità

ANCONA – Al via le mobilitazioni del PD Marche annunciate all’evento dell’8 febbraio a Chiaravalle e realizzate in sinergia con le Federazioni provinciali. Si parte con “Sanità sotto esame”, curata dalla Federazione di Macerata, pensata per mettere al centro la drammatica situazione della sanità pubblica, compromessa dalle promesse disattese della Giunta Acquaroli. Attraverso un questionario anonimo, disponibile online e nei banchetti che si stanno allestendo nella provincia, si raccolgono testimonianze dirette di utenti e operatori, dati e proposte per rilanciare un sistema sanitario che oggi mostra gravi criticità strutturali: «Con queste mobilitazioni intendiamo riversarci nei luoghi della comunità e stare in mezzo alle persone con tutti i nostri iscritti. Li ascoltiamo, raccogliamo storie, proposte e testimonianze vere, perché è da qui che deve partire il cambiamento – racconta la Segretaria Chantal Bomprezzi. Questo progetto non è una semplice campagna, ma un’azione concreta e condivisa per costruire insieme un’alternativa solida per le Marche».

Le cinque mobilitazioni attivate sui territori toccano temi centrali per la vita quotidiana e il futuro della comunità marchigiana. Oltre a “Sanità sotto esame”, si stanno attivando le altre 4 mobilitazioni, ciascuna affidata a una federazione territoriale. Con “Lavori in corso” (Federazione di AN) si attraverserà il tessuto economico marchigiano, incontrando imprenditori, lavoratori e realtà produttive per conoscere da vicino le difficoltà reali del mondo del lavoro e delineare le priorità per lo sviluppo. La mobilitazione “Dem in movimento” (Federazione di PU) accende invece i riflettori sulle disuguaglianze legate ai trasporti pubblici e alla mobilità.

“Marche nel cuore” (Federazione di AP) è invece il titolo scelto per l’iniziativa dedicata alle aree interne, spesso dimenticate, ma ricche di energie e competenze. Qui il Partito Democratico incontra cittadini, amministratori, associazioni e operatori economici per affrontare insieme i temi dello spopolamento, dei servizi essenziali, della sanità e dei trasporti, costruendo proposte concrete per garantire pari opportunità a chi vive nelle zone più marginali della regione. Infine, “Scuola on air” (Federazione di FM) è il viaggio dentro il mondo dell’istruzione. Un progetto fatto di podcast, incontri e laboratori per dare voce a studenti, insegnanti, famiglie e operatori scolastici.

Cinque percorsi distinti, ma intrecciati, che raccontano un impegno unitario: costruire un progetto politico nuovo, condiviso, radicato nei territori e capace di rispondere con serietà e visione alle reali necessità delle Marche. «Questa è la politica in cui crediamo – conclude la Segretaria regionale – quella che cammina tra le persone, che costruisce dal basso, che si fa carico dei problemi e non li nasconde. Non ci accontentiamo di denunciare, stiamo lavorando per proporre un progetto alternativo credibile, concreto e condiviso. E per farlo abbiamo bisogno di tutte e tutti. Vi aspettiamo nelle piazze, nei banchetti, online, ovunque ci sia voglia di cambiare le Marche».

Il questionario anonimo online di “Sanità sotto esame” è disponibile nel sito internet del PD Marche e al link: https://lc.cx/U40hj5

Previsti banchetti per domenica 6 aprile: a Macerata, in Piazza Salvo D’Acquisto (Piediripa) a partire dalle ore 10; a Potenza Picena (Porto Potenza), presso P.zza Douhet ore 10-12.30 e 18-19.30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it