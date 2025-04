Il presidente Confcommercio Marche Giacomo Bramucci eletto nella Giunta nazionale

ANCONA – Nuova importante carica per il Presidente Confcommercio Marche e Marche Centrali Dott. Giacomo Bramucci, eletto membro della Giunta Confcommercio Imprese per l’Italia nazionale, in occasione dei lavori del consiglio confederale che, presieduti dal Presidente nazionale Dott. Carlo Sangalli, si sono tenuti a Roma nella mattina di giovedì 3 aprile.

“E’ per me un grande onore ricevere questa nomina – le parole del Presidente Bramucci – che si pone come riconoscimento per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti in questi anni. Confermo la volontà di porre la massima e continua dedizione a sostegno delle attività e degli imprenditori del terziario di mercato, ora più che mai in un momento di grandi mutamenti come quello che ci troviamo a vivere”.

Questo nuovo incarico del Presidente Bramucci, rappresenta anche per la Confcommercio Marche e Marche Centrali un grande riconoscimento e un’importante occasione per portare sempre più a livello nazionale le esigenze e le necessità del territorio. I nostri imprenditori sono sempre al centro del lavoro e delle attività svolte quotidianamente dalla nostra Organizzazione, il cui obiettivo principale è sempre stato e sempre sarà quello di affiancarli, supportarli e guidarli verso le nuove sfide di un mercato in continua evoluzione.

