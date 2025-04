“Donne che sanno fare squadra”, presentato il libro di Chiara Boni e Daniela Fedi

PESARO – Nella bellissima cornice di Palazzo Gradari Sala A.Pallerini è stato presentato con successo il iibro autobiografico della nota stilista ed imprenditrice Chiara Boni, scritto a quattro mani con l’amica Daniela Fedi.

Dal titolo “Io che nasco Immaginaria” DONNE CHE SANNO FARE SQUADRA COMPAGNE DI AVVENTURA NEI MOMENTI SÌ E IN QUELLI NO.

Alla presenza dell’assessore alla Cultura e Vice Sindaco del Comune di Pesaro Daniele Vimini e l’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci, un breve saluto anche dalla consigliera Regionale Micaela Vitri.

Si sono dette soddisfatte per la riuscita dell’evento la Presidente ConfapiD Pesaro Alice Ercolani insieme alle associate e alla referente del territorio Francesca Foschi che ha reso un contributo importante, ConfapiD associazione organizzativa del pomeriggio insieme.

Ha moderato il dialogo intervista Francesca Guidi che assieme a Chiara Boni hanno ripercorso nella memoria i tanti momenti importanti della sua vita tra famiglia, lavoro, amicizie e raccontando anche inediti aneddoti.

Il pubblico in sala è stato rapito dalla personalità dell’ospite, dalla sua energia ed entusiasmo nel far conoscere ciò che è impresso nel libro.

Ad intrattenere in modo elegante ed artistico la voce soave della Soprano Mariia Abramishvili accompagnata nell’ultimo brano dal marito il Tenore Ian Cherliantsev.

Un elogio anche alla stilista Marina Stepanenko Maximey Marina , il suo abito in esposizione un omaggio alla scenografia diventata suggestiva e trasognante.

Dopo alcune riflessioni e domande si è fatto intervenire il pubblico che ha interagito con l’autrice in modo attivo ,curioso e molto attento.

È stato un grandissimo onore portare a Pesaro questa grande Donna, un’anima piena di vita e in continua evoluzione (dice Francesca Guidi).

La libreria Il Catalogo di Pesaro presente, ha dato l’opportunità a Chiara Boni di fare le firma copie con dedica.

In chiusura un brindisi di bollicine gentilmente offerto da Montecappone Proprietari Mirizzi Viticoltori di Jesi, per la forza delle Donne nei momenti sì e in quelli no.

Si ringrazia per il Patrocinio il Comune di Pesaro, A.i.M. associazione per L’ITALIA nel Mondo Presidente Guido Vacca, per la collaborazione Hotel Baia Flaminia Pesaro.

