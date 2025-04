A Fano torna “Bambini in piazza per la salute” con Uisp e Siedp

FANO – Sabato 5 aprile torna la manifestazione “Bambini in piazza per la salute“ promossa da Uisp e SIEDP-Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. L’iniziativa ha lo scopo di mantenere viva l’attenzione sul problema dell’obesità infantile, purtroppo molto diffuso nel nostro Paese.

Nelle città di Fano, Genova, Napoli e Messina è in programma una giornata di festa, dedicata alla promozione di giochi motori e di attività sportive. Sarà anche l’occasione per le famiglie per ricevere informazioni e consigli su come migliorare l’alimentazione dei propri bambini.

Con questa iniziativa Uisp e SIEDP continuano una collaborazione avviata nel 2023 per promuovere l’adozione di uno stile di vita salutare attraverso la conoscenza dei benefici di una vita attiva e di una corretta alimentazione sulla prevenzione di sovrappeso, obesità e per una aspettativa di vita futura in salute.

Nel programma di Fano, che si terrà in piazza XX Settembre dalle 15 alle 18, sono previste diverse attività gratuite, tra cui: spazio ludico-motorio a cura di Uisp; angolo psicologico e nutrizionale; laboratori di merende sane a cura di SIEDP; incontro con divulgatori naturalistici; consultazioni pediatriche endocrinologiche.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Fano – assessorato al Turismo e agli Eventi.

