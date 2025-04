La guerra non è mai la soluzione, a Roma sei pullman dalle Marche per dire no al RearmEu

di MARTA RUGGERI*

ANCONA – Costruire la pace attraverso il dialogo, la comprensione e il confronto, promuovendo la mediazione per risolvere tensioni e conflitti. Per questo motivo, come Gruppi Territoriali di Fano e Valli del Metauro e del Cesano, di Pesaro e valle del Foglia e del Montefeltro, sabato 5 aprile parteciperemo attivamente alla manifestazione contro il riarmo a Roma. Saremo in piazza insieme a migliaia di cittadini, associazioni e realtà sociali provenienti da tutta Italia, uniti nel dire ‘NO’ a un’Europa che alimenta l’industria bellica. La nostra voce si alzerà per chiedere un futuro di pace e sicurezza per noi e per le generazioni future. La guerra non è mai la soluzione.

La nostra manifestazione pacifica sarà anche l’occasione per chiedere all’Europa e al nostro governo nazionale di tutelare i diritti dei cittadini, investendo in sanità, istruzione e servizi sociali, non nel RearmEU. Vogliamo che le risorse vengano destinate a migliorare la qualità della vita e non a sostenere un’industria che semina morte e distruzione.

Con grande entusiasmo, parteciperemo numerosi all’iniziativa, oltre ogni più rosea previsione, abbiamo già riempito 6 pullman, senza considerare chi raggiungerà Roma con treni e auto privata. Questo è solo l’inizio, una rinascita: la nostra voce e l’attenzione verso i diritti dei cittadini saranno sempre in prima linea.

*Coordinatrice territoriale Pesaro Urbino M5S

