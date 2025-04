Domenica a Candelara verrà inaugurata la mostra di incisioni sacre di Martin Engelbrecht

La mostra è curata da Lorenzo Fattori e Aldo Tenedini. Le opere esposte provengono da una collezione privata

PESARO – Domenica (6 aprile) alle ore 17 a Candelara , nella Sala del Capitano , verrà inaugurata la mostra di incisioni sacre di Martin Engelbrecht, di Augsburg (1684-1756) dal titolo “La vita di Cristo”.

Saranno in esposizione alcuni episodi della vita di Gesù insieme ad una Via Crucis di piccole dimensioni, Queste opere erano innanzitutto strumenti di devozione. In un’epoca in cui la religione permeava ogni aspetto della vita quotidiana , le incisioni sacre offrivano ai fedeli un modo per meditare sui misteri della Fede e sulla vita e passione di Cristo, diventando un supporto visivo per la preghiera personale. Senza dimenticare la funzione educativa, poiché in quel periodo molte persone non sapevano né leggere né scrivere.

Le incisioni di Engelbrecht con la loro chiarezza e I dettagli narrativi rendevano le storie religiose comprensibili a tutti. Una sorta di catechismo visivo che insegnava e rafforzava la dottrina cristiana. Allo stesso tempo fungevano a creare un linguaggio visivo condiviso, superando le divisioni religiose tra cattolici e protestanti . La stampa in serie , spesso arricchita di colori a mano le rendeva accessibile ad un largo pubblico e rispondeva alle esigenze spirituali e estetiche del suo tempo, la società barocca.

Ma Engelbrecht non è solo questo. La città di Augsburg vantava nel XVIII secolo di una lunga tradizione di stampa ed artigianato.Il suo ruolo di editore e di divulgatore culturale lo metteva al centro di un network molto più ampio. Non si limitava ad incidere, acquistava disegni, commissionava opere intrecciando legami con artisti e mercanti d’arte in tutta Europa.

Una delle creazioni più affascinanti di Martin Engelbrecht e della sua casa editrice sono I Diorami ,noti in tedesco come , Guckkasten, letteralmente scatole da guardare. Si trattava di piccole scene tridimensionali realizzate con incisioni su carta ,sovrapposte a strati e collocate in una scatola o supporto.

Guardandole attraverso una apertura ,lo spettatore poteva immergersi in una rappresentazione viva, quasi teatrale, che dava l’illusione di movimento e prospettiva.

Questi diorama ebbero una grande fortuna presso le corti europee, diventando oggetti ambiti presso nobili e collezionisti e diffondendosi rapidamente grazie alla attività editoriale e commerciale di Engelbrecht. La sua produzione di stampe è molto estesa. Oltre alle incisioni religiose e ai diorami, si dedicò con grande versatilità a vedute e serie di ogni genere, spaziando tra temi militari , stagionali e quotidiani, come la serie sui bevitori.

Possiamo tranquillamente definire Engelbrecht un divulgatore di usi e costumi del suo tempo. Un punto di riferimento per il popolo e per le classi agiate.

La mostra è curata da Lorenzo Fattori e Aldo Tenedini. Le opere esposte provengono da una collezione privata.

L’evento verrà arricchito dall’intervento musicale di Volodymir Zubytskyi , che eseguirà al violoncello “Il Cigno” di Camille Saint-Saens e “Une larme” di Gioachino rRssini.

Inoltre il musicista Antonio Donato Telesca eseguirà per voce e chitarra due brani di devozione popolare lucana.

