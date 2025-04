Beni confiscati alla criminalità assegnati alla Protezione civile di Mondolfo

Il provvedimento riguarda due fabbricati ed un terreno situati in via Alcide De Gasperi

MONDOLFO – Alla presenza del sindaco Nicola Barbieri, del vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Carlo Diotallevi, del comandante della Polizia Locale Ivan Donati e dei rappresentanti della Protezione Civile “Faà di Bruno”, è stata ufficializzata l’assegnazione al Comune di Mondolfo di due fabbricati e di un terreno situati in Via Alcide De Gasperi.

Un percorso complesso avviato nel 2020 e concluso a febbraio 2025 con il decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) che, a seguito della manifestazione di interesse presentata dal Comune di Mondolfo, ha trasferito gli immobili al patrimonio indisponibile dell’ente per il perseguimento di finalità sociali e istituzionali ed in particolare “per la destinazione delle aree e degli immobili ad Associazioni di protezione civile, per fini di ricovero mezzi, moduli operativi, formazione, ecc, nonché dalla possibile collocazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), anche in funzione della posizione strategica degli immobili”.

Il sindaco Nicola Barbieri ha tenuto a ringraziare il vicesindaco e gli uffici comunali per aver seguito in prima linea l’iter sottolineando “il traguardo raggiunto per la nostra comunità e il grande valore morale”.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo percorso.” – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Carlo Diotallevi – “Da anni stavamo lavorando per trovare una nuova sede operativa per la Protezione Civile e finalmente ci siamo riusciti. Spazi che saranno fondamentali per il Comune e per l’Associazione di Protezione Civile “Faà di Bruno” che dal 2016 collabora attivamente con l’Amministrazione per la gestione delle emergenze”.

