Alberghi Consorziati Confcommercio e Formula Prestige-Zeppelin insieme per lo sviluppo turistico del territorio

FANO – A tutta velocità per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Un accordo di collaborazione è quello che hanno stretto Alberghi Consorziati di Fano e Confcommercio con Formula Prestige – Zeppelin House.

La presentazione a Fano nella suggestiva cornice di Zeppelin House.

Quello tra Formula Prestige e Zeppelin è un connubio perfetto tra genio creativo e passione per la velocità. Il loro incontro ha dato vita a un’esperienza unica in una cornice industriale storica che diventa teatro di design, materiali e performance mozzafiato. Molto più di un museo, dedicato alle monoposto. Una location dove scoprire il fascino e l’ingegneria delle monoposto F1, F2, F3, lasciarsi incantare dalla tecnologia all’avanguardia in una esperienza tra innovazione e adrenalina.

E ora una nuova sinergia che è stata suggellata dal presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini, dal ceo di Formula Prestige Luciano Arcangeli e Adrio Pierantoni di Zeppelin.

Ha portato i saluti il sindaco di Fano Luca Serfilippi: “Una iniziativa che proietta la città è il territorio a livello internazionale. Complimenti ai promotori e un grande in bocca al lupo”. Complimenti sono arrivati anche dall’assessore regionale Francesco Baldelli, presente con il collega Stefano Aguzzi: “In tema di turismo e investimenti di qualità la collaborazione di idee e investitori privati è fondamentale per crescere ancora affiancando le politiche della Giunta Acquaroli che stanno portando risultati record nel turismo, lo dicono i numeri: 11 milioni e 800mila presenze lo scorso anno, + 13,4% rispetto al 2019, anno target per il turismo marchigiano”.

Ha quindi preso la parola il vicepresidente di Confcommercio Marche Nord Barbara Marcolini: “Un progetto ambizioso, un laboratorio di innovazione e tecnologia, e al contempo una straordinaria risorsa per il territorio. Siamo molto contenti di questa collaborazione che darà importanti risultati”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore Agnese Trufelli: “Oggi più che mai è necessario fare rete, squadra, lavorare sinergicamente in tutti i campi per ottenere i migliori risultati. Questa è la nostra filosofia. Questa è una nuova attrazione che potrà attrarre a Fano e nel territorio un nuovo tipo di turismo. Sono le iniziative che servono per lo sviluppo appunto turistico e quindi anche economico. Una ulteriore eccellenza per valorizzare la nostra provincia e più in generale le Marche. Si perché è fondamentale promuoverci come destinazione turistica, evidenziando tutte le tante potenzialità, facendo rete, come del resto ormai da anni stiamo facendo con il nostro progetto Itinerario della Bellezza che oggi conta 28 Comuni”. Nuova guida dell’Itinerario che il responsabile del progetto Amerigo Varotti ha regalato ad Arcangeli e Pierantoni.

“Per noi è un orgoglio questo accordo. Si aggiunge oggi – ha proseguito Cecchini – un ulteriore tassello nella promozione del territorio. Abbiamo potenzialità enormi, che spaziano dalla bellezza del territorio alla enogastronomia. Una collaborazione preziosa per il settore alberghiero e commerciale che avrà ricadute economiche rilevanti”.

Molto soddisfatto Arcangeli: “Ho scelto di investire in questo territorio perché ha risorse enormi. Ho deciso di portare qui il mio mondo di conoscenze e relazioni nel mondo delle Formule. La collaborazione prima con Zeppelin e ora con Alberghi Consorziati apre prospettive molto interessanti. Oltre al laboratorio, al museo immersivo, formiamo giovani, teniamo corsi e organizziamo eventi. Tutto ciò attirerà qui visitatori e appassionati da tutto il mondo e noi siamo pronti ad accoglierli come meritano”.

Ha concluso Pierantoni, accompagnato dalla moglie Gabriele Kühn: “Abbiamo creato uno spazio innovativo, dove oltre all’esposizione di monoposte, i visitatori potranno anche vivere un’esperienza interattiva che esplora tecnologia, design e cultura automobilistica. Un progetto che cresce con una ulteriore collaborazione, convinti che sia fondamentale unire le forze per ottenere grandi risultati”.

Alla presentazione hanno partecipato anche Miss Marche Vittoria Latini, diversi amministratori comunali, il presidente provinciale di Federalberghi Paolo Costantini e di Apa Hotels Marco Filippetti.

Gli spazi sono aperti ai visitatori il sabato e la domenica, alle scuole dal lunedì al venerdì, mentre alle aziende tutti i pomeriggi.

Biglietti disponibili su LiveTicket. Ulteriori informazioni: formulaprestige.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it