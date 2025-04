Vieni a Giocare da Me?! Ecco la terza edizione

JESI – La Fondazione Oikos di Jesi, con il patrocinio dell’AST di Ancona e in collaborazione con Dadi e MaTToncini e Djeco, è lieta di annunciare la terza edizione dell’evento “Vieni a giocare da me?!”, che si terrà sabato 5 e domenica 6 aprile 2024 presso i locali di DaDi e MaTToncini di Ancona, in Via Pietro Filonzi alla Baraccola.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’evento torna con l’intento di promuovere il gioco educativo e la socializzazione tra bambini e genitori, lontano dagli schermi digitali. La seconda edizione, svoltasi presso la Biblioteca Planettiana di Jesi, ha visto una grande partecipazione e ha confermato l’importanza di riscoprire il piacere del gioco in un’epoca dominata dalla tecnologia.

L’evento offre un laboratorio di giochi educativi per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, guidato dagli operatori della rinomata azienda francese Djeco e dagli Psicologi della Fondazione Oikos. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare una varietà di giochi divertenti e stimolanti, che potranno poi essere replicati a casa.

L’iniziativa è finanziata dal piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e Dipendenze Tecnologiche (DT). L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare le famiglie sull’importanza del gioco tradizionale come strumento di crescita e sviluppo, promuovendo al contempo la prevenzione delle dipendenze tecnologiche.

Il programma dell’evento prevede tre turni giornalieri: il primo dalle 15:30 alle 16:30, il secondo dalle 16:45 alle 17:45 e il terzo dalle 18:00 alle 19:00. La partecipazione è gratuita e sarà garantita agli iscritti, mentre in caso di ulteriori posti disponibili, l’accesso sarà libero. La presenza di entrambi i genitori è fortemente consigliata per riscoprire insieme il piacere di condividere momenti di gioco e divertirsi tra grandi e bambini.

Per iscriversi, è sufficiente scegliere la fascia oraria e il giorno più comodo cliccando uno dei banner su questa pagina https://www.oikosjesi.it/2024/02/16/vieni-a-giocare-da-me-pomeriggi-digioco-

gratuiti/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348 72 90 474 o inviare una email

a prevenzione@oikosjesi.it

