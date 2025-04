A Cuccurano proseguono i lavori per la nuova scuola dell’infanzia e l’asilo nido

Investimento da oltre 5 milioni di euro per il futuro dei bambini fanesi

FANO – Al centro del tour dei cantieri promosso dall’Amministrazione Serfilippi è stato oggi il nuovo polo 0-6 anni di Cuccurano, che comprenderà una scuola dell’infanzia e un asilo nido. Si tratta di una delle opere più significative attualmente in corso sul territorio comunale, realizzata grazie ai fondi del PNRR. Un investimento da oltre 5 milioni di euro, ereditato dalla precedente amministrazione ma che l’attuale giunta ha scelto di rafforzare, apportando modifiche sostanziali per renderlo davvero rispondente alle esigenze delle famiglie. “La struttura – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi – ospiterà due sezioni di asilo nido e sei di scuola dell’infanzia, ovvero due per ciascun anno educativo. Un’opera fondamentale per il nostro territorio e per la città, che guarda con concretezza al futuro delle nuove generazioni, offrendo spazi moderni e adeguati ai più piccoli.” Attualmente i lavori procedono speditamente, nel pieno rispetto della tabella di marcia. Durante l’iter progettuale è stata inserita una variante significativa, in quanto il progetto originario, elaborato sotto l’amministrazione di centrosinistra, non prevedeva la presenza di un asilo nido.

“Abbiamo chiesto di avviare una variante progettuale – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari – perché nel progetto originario non era previsto un vero e proprio asilo nido, ma solo una sezione di raccordo. A nostro avviso sarebbe stato un errore investire 5 milioni e mezzo di euro sul territorio senza offrire anche ai più piccoli la possibilità di frequentare questa nuova struttura. Era una scelta necessaria e doverosa”.

L’intervento si inserisce nel più ampio tour dei cantieri con cui l’Amministrazione Serfilippi sta monitorando e valorizzando gli investimenti strategici in corso, con uno sguardo attento alla qualità della vita delle famiglie e alla crescita educativa delle nuove generazioni.

