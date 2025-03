MONSANO – La nota pittrice marchigiana Maria Grazia Focanti espone a Savona nell’ambito di “Vetrine d’Artista”, nella sede territoriale della BPER Banca Savona, corso Italia 10.

L’esposizione sarà visibile dal 4 aprile 2025 al 3 giugno 2025, con inaugurazione il 4 aprile alle ore 10.

Curatrice dell’evento la Dottoressa Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte.

La BPER Banca ha concesso, tramite la dottoressa.Silvia Bottaro, l’uso di alcune vetrine collocate nel Palazzo della sua sede centrale in Savona.

Maria Grazia FOCANTI– nata a Jesi, dopo la laurea in sociologia ha frequentato un corso di Pittura presso l’Accademia Belle Arti di Macerata. La sua “filosofia” artistica è quella di suscitare emozioni, financo riflessioni, con una tavolozza molto sensibile e originale con colori brillanti (verdi squillanti e lussureggianti, gli azzurri, in riferimento al colore del lapislazzulo, gli arancioni che nell’araldica, denotano forza, onore e generosità). Il suo è uno stile libero, nel caos del quotidiano: con il color “savoy” ci fa perdere nell’infinito, riconcorrendo, pare i sogni, seppur in enigmatiche metamorfosi, sia come artista, sia come persona.

Siamo di fronte, perciò a un universo simbolico, con una sorta di creatività visionaria aiutata da una tecnica variegata con gessi bianchi e colorati, pigmenti densi, condensati, materiali organici (polvere di caffè abbinata a curcuma), perché le sue opere sono anche coinvolgenti dal punto sensoriale: un non – luogo pieno di traslate meraviglie e incenerenti turbamenti, angustie. Profili umani, in basso o in alto nelle sue opere, fluttuano in atmosfere molto colorate, con luci accecanti e ombre, con rimandi alle dolci colline marchigiane, ai cieli tersi e al mare adriatico, sembra, in una sorta di pedagogia del rispetto di sé e della natura dove si vive e si lavora. (S.B.)

——————————————————

Maria Grazia Focanti è nata a Jesi dove ha ottenuto il diploma dall’Istituto Tecnico Commerciale Cuppari e dal Liceo Artistico Statale Mannucci di Jesi.

Ad Urbino, presso l’Università degli studi “Carlo Bo”, si è laureata nel 1992 in Sociologia. Dal 1992 fino ai recenti anni ha approfondito, anche tramite il dialogo artistico e la visita presso mostre e studi la sua ricerca artistica e culturale, approfondendo l’alfabeto del disegno, l’anatomia, la ricerca del segno e le varie tecniche pittoriche e grafiche.

In seguito ha frequentato il corso di Pittura dell’Accademia di Macerata.

Ha partecipato a mostre collettive e personali di arte contemporanea in Italia e all’Estero.

Ricordiamo le seguenti mostre:

2019 acquerello in mostra”, a cura di Angela Pedonesi, Galleria Spazio Prisma, Jesi.

2020 acquerello in mostra”, a cura di Angela Pedonesi, Palazzo delle Esposizioni, Jesi.

2022 “Omaggio all’Assunta”, Comitato dell’Assunta, Salone parrocchiale S. Maria di Monsano.

2022“ Mostra di arte contemporanea, Palazzo delle esposizioni, Cupramontana.

2023 “Spazio, Forme e Presenze”, mostra personale, presso Prisma di Jesi a cura di Federico Pace

2023 “Welcome Spring”, Galleria d’arte Il Leone , Roma.

2024 “Tante carte su carta” a cura di Giuseppe Salerno, Museo della Carta e Filigrana di Fabriano

2024 “Presenze educanti nello spazio” mostra personale a cura di Patrizia Minnozzi e AnnaPaola Cardinali presso la Biblioteca comunale Massimo Ferretti, Chiaravalle

2024 “Una sfida creativa”, mostra personale, a cura di Antonio Spanedda e Federica Mingozzi presso il Salotto Iotiamo Varallo Sesia (Vc)

2024 “Presenze Sognanti”, mostra personale, a cura di Johanna Peltner, Hansi Rambeck e Giancarlo.Lepore nell’ambito del Festival dell’Arte di Poggio San Marcello (An)

2024, “Cose Aliene”, organizzato da Attilio Fortini e Francesco Cornello. Mostra d’arte contemporanea,Arte Studio Morandi, Ponte Nossa (Bg)

2024 “There is not Planet B”, Curatore Thierry Tillier, Vis, Croazia.”

2024 “Raccontare Italo Calvino: un sognatore innamorato della realtà”, a cura di Sergio Guerrini, Ostia Lido.

– 2024 “Black And White Stories”, 2024, a cura di Sait Toprak, Universita’ Buca, Turchia

2024 “Repertorio per la 10^ International arte dell’Influenza Spagnola”, curatore Vass Tibor, Miskolc,

2024 “Aves e naturaleza” 2024 curatrice Maria de Carmo Both, Canoas Brasile

2024 “Rocche, Torri e Castelli” a cura dell’’associazione AEAllevent, Brisighella (Ra)

2024 Mostra d’arte in collaborazione con la Fondazione De Claricini di Moimacco 2024, curatore Cesare Augusto Serafino, Splimbergo (Pn)

2024 ”Wings for peace” curatrice Jose Maria Morena, Caba-Argentina

2024 Rural Word Mostra collettiva d’arte, curatore Christophe Masse’, Varannes sur Amance, Francia

2024 “African Portraits” Mostra collettiva di arte moderna curatore Herve Alexandre e Daouda Dia, Kuyam Ziguinchor Senegal

Amici Geniali 2024 Mostra collettiva a cura di Lucia Spagnuolo –Civitanova Marche

2024 Art For Children” mostra collettiva di arte moderna a cura dell’Aima Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche presso la Galleria d’Arte Puccini Via Matteotti Ancona

2025 “La Pace che vorrei” 2025 Mostra d’arte moderna curatrice Maria Teresa Sulla – Monterotondo (Rm)

2025 “New York Grande Mela” Mostra d’arte moderna curatrice Silvia Soares Boyer presso la Fondazione Boyer di New York Usa

2025 “Deserto della Ragione, deserto dell’anima” Mostra d’arte collettiva a cura di Cristina Mantisi e Biagio Giordano –Associazione Aiolfi Savona

Ha realizzato libri d’artista (ricordiamo nel 2023 Stupur Mundi) , ha un’opera presso il Museo del Libro D’artista C.A.B.A di Lavezzola

Sue opere sono in collezioni pubbliche e private ricordiamo: il comune di Rittana, la Collezione Aiolfi di Savona, la Collezione Sartori di Mantova (Progetto per un museo, collezione Adalberto Sartori) e presso la Dimora D’arte Ribo 104, Mondaino.

Su invito di A.M.A.C.I ha aderito alla 19ma edizione della Giornata del Contemporaneo e alla 20ma edizione 2024.

E’ presente con una pagina personale sul sito ArsPedia e sull’Enciclopedia Gnosimedia.

Ha partecipato al progetto di Land Art presso la casa degli artisti: il cammino di Sant’Anna, nell’ambito di Pesaro Capitale della Cultura 2024 con un pannello di 2 x 1,5 dal titolo “impossibile paesaggio in liberta’ curatori Andreina de Tommasi e Antonio Sorace, Passo del Furlo (Pu)

mail:mariagrazia.focanti@gmail.com -Vive ed opera a Monsano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it