Camerano ospita il Seminario En-Route: modelli turistici per la valorizzazione dei paesaggi di confine

CAMERANO – Il Comune di Camerano, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, il network europeo UNISCAPE e il Parco del Conero, organizza il Seminario En-Route, un evento di rilevanza internazionale volto ad analizzare e progettare strategie innovative per la valorizzazione dei paesaggi di confine attraverso modelli di turismo sostenibile.

La convention si terrà a Camerano dal 2 al 4 aprile 2025 e si inserisce in un ampio quadro di ricerca e confronto interdisciplinare che coinvolge esperti, ricercatori, amministratori e operatori turistici. L’obiettivo è sviluppare metodologie e strumenti operativi capaci di coniugare la tutela ambientale con la valorizzazione culturale ed economica del paesaggio e dei territori, con particolare attenzione alle dinamiche di interazione tra paesaggi, comunità locali e turismo responsabile.

Camerano, con il suo straordinario patrimonio di grotte antropiche e la peculiare identità territoriale inserita nel contesto del Parco del Conero, rappresenta la location ideale per un approfondimento di tale portata. Il seminario si articola in sessioni di approfondimento teorico e pratico, con la presentazione di progetti e case study di rilievo internazionale. Sono previste visite guidate alle grotte di Camerano e al Parco del Conero, con momenti di confronto tra esperti e stakeholder per promuovere un dialogo costruttivo sulle prospettive di sviluppo turistico nei paesaggi di confine. L’evento è rivolto a ricercatori, amministratori pubblici, imprenditori del settore turistico e tutti coloro interessati alla costruzione di un modello turistico sostenibile e integrato.

“Ospitare questo seminario – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – significa riconoscere e valorizzare il nostro patrimonio storico e naturale. Le grotte di Camerano e il nostro paesaggio rappresentano risorse strategiche che, attraverso un turismo consapevole e sostenibile, possono generare valore culturale ed economico duraturo”.

Giacomo Marincioni, Assessore all’Ambiente del Comune di Camerano, evidenzia l’importanza della sostenibilità: “Il turismo deve essere un elemento di sviluppo in equilibrio con l’ambiente. Questi seminari rappresentano un’occasione unica per confrontarci con modelli di successo e tracciare nuove strategie per una gestione sostenibile del territorio”.

“L’analisi e la progettazione di nuovi modelli turistici basati sulla valorizzazione del paesaggio – ha rimarcato il Professor Ernesto Marcheggiani dell’Università Politecnica delle Marche, centro interdipartimentale di ricerca sul paesaggio CIRP, e UNISCAPE – richiedono un approccio scientifico e interdisciplinare. Camerano e il Parco del Conero offrono un contesto ideale per sperimentare soluzioni innovative che possano essere applicate in altri territori”. In particolare, l’evento si colloca a cavallo tra le attività che vedono coinvolta la città di Camerano nelle attività di conclusione del progetto europeo Cost Action Underground for Value, e le attività che il network UNISCAPE organizzerà a Gorizia e nella città slovena di Nuova Gorica in qualità di Capitale Europee della Culture 2025.

Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero, sottolinea la centralità della governance ambientale: “Il Parco del Conero è un attore chiave nella gestione e nella tutela del paesaggio. Il seminario En-Route rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il dialogo tra ricerca, amministrazioni e comunità locali, al fine di sviluppare strategie condivise per la valorizzazione del territorio”.

Per maggiori informazioni e modalità di partecipazione, è possibile consultare il seguente link: https://www.uniscape.eu/2025/02/27/en-route-camerano/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it