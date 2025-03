“San Costanzo investe sulla qualità dell’aria, la Giunta approva l’installazione di quattro centraline di monitoraggio”

Carbone e Sonnante: “La salute dei nostri cittadini è una priorità, ennesima promessa mantenuta”

SAN COSTANZO – “L’Amministrazione comunale di San Costanzo compie un importante passo avanti nella tutela ambientale e della salute pubblica. Grazie a una variazione di bilancio approvata questa mattina, verranno installate quattro centraline per il monitoraggio quotidiano della qualità dell’aria. Non sono molte in Italia, le Amministrazioni che hanno deciso di monitorare costantemente la qualità dell’aria cittadina”. Ad annunciare questa decisione è il sindaco, Domenico Carbone, al termine della riunione della Giunta cittadina.

“Si tratta di un impegno che avevamo assunto con i cittadini nel nostro programma elettorale – ricorda Marco Sonnante, vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente – e oggi possiamo dire di aver dato il via libera alla sua realizzazione. La salute dei nostri concittadini è una priorità e vogliamo essere un’Amministrazione virtuosa già a partire dalla prevenzione con un controllo quotidiano della qualità dell’aria. Una sicurezza per tutti i sancostanzesi che ci permetterà, attraverso i dati di queste 4 centraline, di verificare eventuali effetti derivanti dalla vicinanza della discarica di Fano e monitorare costantemente la qualità dell’aria. Dopo un approfondito studio preliminare per individuare la soluzione più efficace, si procederà ora alla selezione delle aree più idonee per l’installazione delle centraline, con l’obiettivo di garantire un monitoraggio capillare e costante della qualità dell’aria. L’ambiente è un bene prezioso che va tutelato con azioni concrete – conclude Sonnante – e questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso un Comune più attento e sostenibile”. L’Amministrazione comunale continuerà a informare i cittadini sull’andamento del progetto e sugli eventuali aggiornamenti relativi ai dati rilevati dalle nuove centraline.

