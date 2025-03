Europa Verde: “Il piano rifiuti della giunta Acquaroli è illegittimo e ci espone a sanzioni Ue”

“Basta con discariche e inceneritori, le Marche devono guardare al futuro”. Ignazio Marino presenterà un’interrogazione al Parlamento Europeo

ANCONA – “Il Piano Rifiuti della Regione Marche è illegittimo secondo la normativa europea e rischia di esporre la regione a una procedura di infrazione. La proposta della giunta Acquaroli si basa sull’inceneritore come pilastro cardine del piano, senza valutare alternative sostenibili. Questo approccio è in contrasto con la Direttiva UE ed è una scelta disastrosa per l’ambiente e la salute dei cittadini”. Così dichiara Sabrina Santelli, co-portavoce regionale di Europa Verde, che aggiunge: “La destra vuole trasformare le Marche in una pattumiera. Noi non lo permetteremo”.

Europa Verde ha recentemente approfondito la questione con Ignazio Marino, vice capogruppo dei Verdi europei, e ha deciso di sottoporre il tema alla Commissione Europea tramite un’interrogazione al Parlamento Europep con il contributo di Gianluca Carrabs, dell’esecutivo nazionale di EV e di Sandro Bisonni, portavoce EV Macerata.

“L’assessore Aguzzi e la giunta Acquaroli continuano a proporre soluzioni obsolete e dannose, condannando le Marche a maggiore inquinamento e costi più alti per i cittadini. Parlano di ampliamento delle discariche e di un termovalorizzatore come se fosse l’unica soluzione possibile, ma si tratta di una scelta miope che ignora le reali necessità del nostro territorio”.

Europa Verde propone un’alternativa basata sulla riduzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata spinta, sulla tariffazione puntuale e sull’uso di impianti innovativi per il riciclo e il trattamento a freddo. “Puntare sulla qualità della raccolta differenziata significa trasformare i rifiuti in una risorsa economica. Con una raccolta differenziata al 90%, non c’è bisogno di inceneritori, ma solo di impianti per trattare il restante 10%. Con appena 1,5 milioni di abitanti, le Marche non possono sostenere economicamente un termovalorizzatore senza importare rifiuti da altre regioni”, sottolinea Santelli. “Questo significherebbe più camion carichi di immondizia sulle nostre strade, più inquinamento e maggiori rischi per la salute. E, come se non bastasse, i costi ricadrebbero interamente sui cittadini con un inevitabile aumento della TARI. Non solo ci avvelenano, ma ci fanno anche pagare il conto”.

“Mentre in Europa si chiudono gli inceneritori e le discariche perché incompatibili con le strategie di economia circolare, qui la destra vuole costruirne di nuovi. Questo dimostra l’incapacità di un’amministrazione che preferisce soluzioni semplicistiche e dannose invece di elaborare un vero piano rifiuti sostenibile”.

Il recente stop al progetto della maxi discarica di Riceci è stato possibile grazie alla determinazione di chi si è opposto, non certo all’azione della Regione. “La vera svolta è arrivata grazie all’intervento della Commissione parlamentare Ecomafie, che ha evidenziato le criticità del progetto, e all’impegno di Gianluca Carrabs e dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli, che hanno portato il caso all’attenzione nazionale. Il loro coraggio ha dimostrato che è possibile contrastare i poteri forti e il malaffare”.

Europa Verde ribadisce la sua contrarietà al termovalorizzatore e si impegna a proseguire la battaglia. “Non possiamo permettere che l’incompetenza e l’avidità condannino le Marche a diventare la pattumiera d’Italia. Lo dobbiamo ai nostri figli, perché il futuro che lasceremo loro dipende dalle scelte che facciamo oggi”, conclude Santelli.

