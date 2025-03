Ancona città marinara propone grandi storie in miniatura

ANCONA – Le storiche tradizioni marinare della città di Ancona, la splendida realtà giovanile animata da voglia di conoscere e sapere, l’importanza della formazione per il futuro professionale sul mare, la gratitudine alla Marina Militare Italiana e a tutte le forze armate per quello che fanno quotidianamente e il pieno apprezzamento per l’iniziativa al Gruppo ANMI di Ancona e alla Dirigente Scolastica sono stati sottolineati dal Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dott. Dino Latini e dal Vice Sindaco di Ancona, Dott. Giovanni Zinni, nell’aula magna dell’IIS Volterra Elia sede Nautico-Aeronautico nel corso della presentazione della mostra espositiva dei modelli in miniatura.

L’evento, organizzato dal Gruppo “Nazario Sauro” di Ancona dell’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia in occasione della sosta di Nave Vespucci ad Ancona, ha visto anche la partecipazione di Autorità Militari tra cui il C.A. (CP) Andrea Vitali, in rappresentanza della Direzione Marittima CP di Ancona, il C.F. (SM) Gianpaolo Bartolotta in rappresentanza del Comando delle Scuole MM, Giovanni Ciarrocchi della Cooperativa Pescatori Motopescherecci di Ancona, oltre a vari ospiti, rappresentanti di Associazioni d’Arma e cittadini.

Dopo un breve ricordo dei 2.331 marinai italiani caduti a Matapan nella notte fra il 28 e 29 marzo 1941, il Presidente del Gruppo ANMI, Marco Cingolani, ha brevemente illustrato alcuni modelli in esposizione e le loro storie, fra cui la Nave Scuola Amerigo Vespucci, la Fregata Lanciamissili Lupo, il Siluro a Lenta Corsa degli Operatori d’Assalto della X^ MAS, un vascello francese a due ponti epoca Luigi XV (XVIII sec.), un trabaccolo e una lancia per la pesca diurna dell’Adriatico e 2 unità militari italiane impiegate nel corso della II GM.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosa Martino, ha ricordato la lunga storia dell’Istituto Nautico di Ancona, risalente al periodo napoleonico, l’istituzione della cattedra di nautica avvenuta nel gennaio 1823 e l’intitolazione nel 1926 ad Antonio Elia, navigatore ed eroe garibaldino, nato in Ancona nel 1803 e morto fucilato dagli austriaci nel 1849.

Nel corso dell’evento, in collaborazione con l’Accademia Reinart di Ancona, sono state presentate creazioni di moda sul tema, ideate e realizzate con alcuni studenti dallo spinoff creativo Pocah Design, guidata dalla Fashion Designer Claudia Paola Cuellar. (foto di Claudio Baiocchi)

Un’esposizione ben organizzata, che, fra modelli in miniatura, attrezzature e strumenti nautici messi a disposizione dall’IIS Volterra Elia, conduce i visitatori all’interno del Simulatore di Navigazione Elettronica, realizzato nell’ambito della collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Dotato delle più accurate cartografie nautiche dei porti di Pesaro, Ancona, Ortona, questo sofisticato apparato simula le innumerevoli variabili della navigazione, in particolare nei momenti di maggior criticità, quali l’entrata e l’ormeggio in porto, consentendo agli studenti di potersi misurare in diversi ruoli, verificando la propria competenza e la capacità di operare nel lavoro di squadra, necessario alla conduzione di una nave. Merita di essere visitata!

