Presentate le lettere e le poesie del libro “Le foglie non cadono mai uguali” di Maria Teresa Chechile

MASSA MARTANA – I difficili anni della pandemia da Covid-19 sono stati ricordati al teatro Consortium. Perché non si possono dimenticare le migliaia di morti, compresi quelli della nostra comunità; il distanziamento sociale che ha allontanato fisicamente e psicologicamente le persone, ha fatto crescere la diffidenza e la paura degli altri; la paura anche solo di parlare con il vicino di casa o un familiare che non fosse un convivente; le mascherine cucite dalle sarte perché le altre erano introvabili; gli Arcobaleni disegnati dai bambini #andràtuttobene; le difficoltà di medici e infermieri…..

Un periodo difficilissimo che l’amministrazione comunale ha scelto di ricordare perché non si può dimenticare il vissuto e neanche il forte senso comunitario e di solidarietà che è emerso mostrando una comunità forte e unita, resistente e resiliente. Le sfide del passato sono anche le sfide di oggi. Non c’è più la pandemia, ma nuove emergenze colpiscono il mondo intero e anche il nostro territorio.

Per questo motivo si è scelto di parlarne con chi ha vissuto l’emergenza in prima linea.

Nel corso dell’incontro il sindaco Federici ha così ricordato quel periodo e tutte le azioni poste in atto per contrastare la fase emergenziale e il post covid19. È stata anche l’occasione per rendicontare alla cittadinanza i contributi ricevuti dal Comune, per superare l’allora difficile situazione economica e sociale e creata dalla pandemia, con il ringraziamento a quanti, associazioni, comuni cittadini e dipendenti comunali, hanno dato il loro contributo sia in termini economici che di servizi prestati.

L’incontro ha visto la partecipazione di alcuni degli allievi della Scuola di Musica della Banda Musicale di Massa Martana che, hanno iniziato ad avvicinarsi allo strumento, proprio in quel momento studiando attraverso un PC.

Con i ragazzi della Consulta dei Giovani, invece, si ha avuto l’opportunità di riflettere e di ascoltare dalle loro voci e scritti cosa ha significato per la loro generazione affrontare la pandemia vedendosi privati in modo brusco di ogni tipo di socialità.

In collegamento è poi intervenuta la giornalista Rai Alesanda Ferraro testimoniando il ruolo cruciale che ha avuto la TV in quel periodo con la cronaca che parlava di morti, di chiusure, restrizioni, città vuote. Venivano trasmesse immagini che resteranno impresse per sempre nella storia con tutto il significato che ancora oggi assumo.

Il pomeriggio si è concluso con la lettura e la presentazione di lettere e poesie contenute nel libro “Le foglie non cadono mai uguali” scritto da Maria Teresa Chechile, infermiera presso l’ospedale di Jesi e poetessa, che ha saputo raccontare con immensa profondità i sentimenti di uomini e donne, giovani ed anziani, che si sono travati soli , in trincea, fragili di fronte a questo virus che ha sconvolto il mondo intero.

Nel foyer del teatro è stata allestita la mostra estemporanea “Resilienza di/segni” di Stefania Grazioli.

Si ringraziano quanti sono intervenuti e tutti i presenti.

