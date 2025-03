A Jesi la Polizia ha intensificato i controlli antidroga

JESI – Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana, personale delle Volanti del Commissariato unitamente alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona, a due unità di polizia locale del comune di Jesi, coordinati dal Dirigente, Vice Questore Dr Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, Capocasa, d’intesa col Prefetto Valiante, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, reati predatori ed in tema di incolumità pubblica.

Con l’impiego del cane Hermes sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: Via Roma, via delle Nazioni, Centro commerciale La Fornace, Piazzale San Savino, Orti Pace, Via Setificio, via Granita, Porta Valle, quartiere San Giuseppe. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in esercizi commerciali, alcuni più a rischio, frequentati da soggetti con precedenti di polizia, a stretto contatto coi cittadini per rafforzare la percezione di sicurezza.

Da tali servizi, è emerso un netto miglioramento gestionale ed una maggiore attenzione degli esercenti commerciali nell’adeguamento della loro attività alle normative di settore vigenti, chiaro segnale dell’efficacia di tali controlli ripetuti a campione in tutto il territorio.

